Посол Украины в Польше Боднар объяснил появление вирусных видео с нападениями на украинцев

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что нападения и проявления нетерпимости по отношению к украинцам в Польше имели место и раньше, однако сегодня украинцы лучше знают, как защищать свои права и фиксировать такие случаи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат рассказал в интервью "Европейской правде".

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По словам Боднара, с 2022 года в Польше уже было немало случаев буллинга, агрессивного поведения и нападений на украинцев.

"Таких ситуаций, если вы посмотрите, с 22-го года было достаточно много. Буллинг, нетерпимость, высказывания и так далее, но не каждый раз украинцы могли себя открыто защитить", - отметил он.

Посол подчеркнул, что Польша является правовым государством, а правоохранительные органы оперативно реагируют на подобные инциденты при наличии доказательств.

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По его словам, в начале этого года посольство совместно с польским адвокатом подготовило специальное руководство для украинцев с рекомендациями, как действовать в случае нападений или агрессии.

"Есть также рекомендация, если есть такая возможность, записать дерзкое или агрессивное поведение в свой адрес, чтобы потом можно было использовать это в качестве доказательства в суде", – пояснил дипломат.

В то же время Боднар отметил, что многие украинцы сначала публикуют такие записи в интернете, а уже потом обращаются к правоохранителям.

"Вместо того чтобы сразу использовать эти записи в суде, они сразу же выкладывают их в интернет. И это становится вирусным видео с соответствующей реакцией. Конечно, и мы, и польская сторона вынуждены быстро реагировать", – добавил посол.

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