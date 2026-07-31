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Новости Фото Избиение украинцев в Польше
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В Польше женщина с ребенком на коленях ударила украинского таксиста и назвала его "украинской тряпкой". ВИДЕО

30 июля в Ченстохове (Польша) произошел инцидент с участием пассажирки сервиса Bolt и водителя — гражданина Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, была обнародована видеозапись из салона автомобиля, на которой запечатлен конфликт между пассажиркой и водителем, сообщает издание inpoland.net.pl.

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Подробности

Во время ссоры, как слышно на видео, пассажирка использует оскорбительные высказывания в адрес водителя, в частности называет его "украинской тряпкой".

Как сообщают польские представители полиции, 35-летний водитель после посадки пассажирки получил от нее просьбу остановиться возле магазина. Однако эта остановка не была предусмотрена заказом в приложении, поэтому водитель отказался выполнить просьбу.

После этого между водителем и пассажиркой возник спор. Как установили правоохранители, женщина ударила мужчину. После этого водитель остановил транспортное средство, а пассажирка вышла из автомобиля.

Полицейские установили личность женщины — 48-летняя женщина сегодня самостоятельно обратилась в полицию. В настоящее время женщину должны доставить в прокуратуру, где прокурор примет решение о дальнейшей правовой квалификации происшествия.

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Автор: 

избиение (9986) Ксенофобия (153) Польша (9649) украинцы (2928)
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Топ комментарии
+16
Це наслідки політиків- українофобів Навроцького і Зе. Ідіотів вистачає і в них і в нас. Страшно, що це тільки початок. Зерна ненависті кинуті Навроцьким і Зе відшукали в головах дебілів благодатний грунт і дають сходи.
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31.07.2026 12:29 Ответить
+15
Увесь цей пшецький показушний "гонор" - це глибокий рабський комплекс на ґрунті патологічної сцикливості перед москалями.
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31.07.2026 12:32 Ответить
+14
українському ухилянту польська тьотка надавала по писку

той витерся та прийняв нове заповлення від такої ж польської тьотки.

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31.07.2026 12:40 Ответить

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