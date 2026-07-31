У Польщі жінка вдарила українського таксиста і назвала його "українською шматою". ВIДЕО

30 липня у Ченстохові в Польщі стався інцидент за участю пасажирки сервісу перевезень Bolt та водія - громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ, було оприлюднено відеозапис із салону автомобіля, на якому зафіксовано конфлікт між пасажиркою та водієм, повідомляє видання inpoland.net.pl.

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Подробиці

Під час суперечки, як чути на відео, пасажирка використовує образливі висловлювання щодо водія, зокрема називає його "українською шматою".

Як повідомляють польські представники поліції, 35-річний водій після посадки пасажирки отримав від неї прохання зупинитися біля магазину. Однак ця зупинка не була передбачена замовленням у застосунку, тому водій відмовився виконувати прохання.

Після цього між водієм та пасажиркою виникла суперечка. Як встановили правоохоронці, жінка вдарила чоловіка. Після цього водій зупинив транспортний засіб, а пасажирка залишила автомобіль.

Поліцейські встановили особу жінки, - 48-річна жінка сьогодні самостійно звернулася до поліції. Наразі жінку мають доставити до прокуратури, де прокурор ухвалить рішення щодо подальшої правової кваліфікації події.

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