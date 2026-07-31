У Польщі жінка вдарила українського таксиста і назвала його "українською шматою". ВIДЕО
30 липня у Ченстохові в Польщі стався інцидент за участю пасажирки сервісу перевезень Bolt та водія - громадянина України.
Як інформує Цензор.НЕТ, було оприлюднено відеозапис із салону автомобіля, на якому зафіксовано конфлікт між пасажиркою та водієм, повідомляє видання inpoland.net.pl.
Подробиці
Під час суперечки, як чути на відео, пасажирка використовує образливі висловлювання щодо водія, зокрема називає його "українською шматою".
Як повідомляють польські представники поліції, 35-річний водій після посадки пасажирки отримав від неї прохання зупинитися біля магазину. Однак ця зупинка не була передбачена замовленням у застосунку, тому водій відмовився виконувати прохання.
Після цього між водієм та пасажиркою виникла суперечка. Як встановили правоохоронці, жінка вдарила чоловіка. Після цього водій зупинив транспортний засіб, а пасажирка залишила автомобіль.
Поліцейські встановили особу жінки, - 48-річна жінка сьогодні самостійно звернулася до поліції. Наразі жінку мають доставити до прокуратури, де прокурор ухвалить рішення щодо подальшої правової кваліфікації події.
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