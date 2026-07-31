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Новини Фото Побиття українців у Польщі
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У Польщі жінка вдарила українського таксиста і назвала його "українською шматою". ВIДЕО

30 липня у Ченстохові в Польщі стався інцидент за участю пасажирки сервісу перевезень Bolt та водія - громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ, було оприлюднено відеозапис із салону автомобіля, на якому зафіксовано конфлікт між пасажиркою та водієм, повідомляє видання inpoland.net.pl.

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Подробиці

Під час суперечки, як чути на відео, пасажирка використовує образливі висловлювання щодо водія, зокрема називає його "українською шматою".

Як повідомляють польські представники поліції, 35-річний водій після посадки пасажирки отримав від неї прохання зупинитися біля магазину. Однак ця зупинка не була передбачена замовленням у застосунку, тому водій відмовився виконувати прохання.

Після цього між водієм та пасажиркою виникла суперечка. Як встановили правоохоронці, жінка вдарила чоловіка. Після цього водій зупинив транспортний засіб, а пасажирка залишила автомобіль.

Поліцейські встановили особу жінки, - 48-річна жінка сьогодні самостійно звернулася до поліції. Наразі жінку мають доставити до прокуратури, де прокурор ухвалить рішення щодо подальшої правової кваліфікації події.

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Автор: 

побиття (1124) ксенофобія (59) Польща (7624) українці (1651)
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Топ коментарі
+6
Увесь цей пшецький показушний "гонор" - це глибокий рабський комплекс на ґрунті патологічної сцикливості перед москалями.
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31.07.2026 12:32 Відповісти
+5
Це наслідки політиків- українофобів Навроцького і Зе. Ідіотів вистачає і в них і в нас. Страшно, що це тільки початок. Зерна ненависті кинуті Навроцьким і Зе відшукали в головах дебілів благодатний грунт і дають сходи.
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31.07.2026 12:29 Відповісти
+3
Поліцейські встановили особу жінки, - 48-річна жінка сьогодні самостійно звернулася до поліції Джерело: https://censor.net/ua/p4016247
Невже зі скаргою на українця?
Поляки, ви на сонці перегрілись?
Чи з приходом Навроцького гі.мно у ваших головах забродило?
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31.07.2026 12:29 Відповісти

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