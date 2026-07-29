Побиття української пари у Вроцлаві: суд заарештував двох підозрюваних на три місяці
У середу, 29 липня, суд у Вроцлаві арештував на три місяці двох підозрюваних у справі про побиття української пари.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
Обрано запобіжні заходи двом фігурантам
Суд застосував до 45-річного Адама К. і 27-річного Томаша К запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці. Чоловіки не визнали себе винними в нападі.
Як повідомив речник окружної прокуратури Якуб Длубач, Томаш К. надав свідчення, тоді як Адам К. відмовився це робити.
Розшуки третього нападника тривають.
Напередодні прокуратура Вроцлава висунула затриманим обвинувачення в нападі та насильстві за національною ознакою. Адама К. також звинуватили в рецидиві. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі.
Що передувало
- Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
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