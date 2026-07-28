Туск закликав Навроцького відреагувати на напад на українську пару у Вроцлаві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що радикальні угруповання стають дедалі сміливішими, оскільки відчувають політичну підтримку. Він також звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet та RMF24, про це Туск заявив перед засіданням уряду 28 липня. Польський прем'єр наголосив, що країна має вести рішучу боротьбу з насильством і злочинами на ґрунті ненависті.

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За словами Туска, "бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими", а одним із підтверджень цього він назвав нападника, який побив українку та називав себе "захисником кордонів".

Саме тому глава уряду публічно звернувся до президента Кароля Навроцького із проханням перервати мовчання щодо цього інциденту та звернути увагу на діяльність радикальних угруповань.

Туск також висловив сподівання, що правоохоронці оперативно затримуватимуть винних у подібних злочинах і забезпечать їхнє покарання.

Окремо прем'єр наголосив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі. Він закликав громадян не залишатися байдужими та повідомляти поліцію про будь-які прояви насильства.

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

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