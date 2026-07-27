У Вроцлаві через український акцент жорстоко побили молоду пару, нападників розшукує поліція, - ЗМІ. ВIДЕО

У польському Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару через український акцент. Постраждалих із підозрою на струс мозку госпіталізували, а поліція вже розшукує нападників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Wrocław, напад стався 26 липня в районі Закшув.

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За попередніми даними, українці повернулися з магазину та прямували до свого автомобіля. Після виходу з торговельного закладу їх почала переслідувати група чоловіків. Причиною агресії, як зазначається, став український акцент.

Біля автомобіля нападники наздогнали пару. Спочатку вони повалили чоловіка на землю та почали бити його ногами. Коли жінка спробувала захистити супутника, їй завдали кількох ударів по голові та обличчю.

Після побиття зловмисники втекли. Бригада швидкої допомоги доправила обох постраждалих до лікарні. Медики підозрюють у них струс мозку, а жінці також наклали шви через травму вуха.

Напад зафіксувала камера відеоспостереження. Поліція Вроцлава відкрила розслідування та встановлює особи нападників.

Нагадаємо, раніше польська поліція повідомила про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Із початку 2026 року правоохоронці отримали 180 таких заяв, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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