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Новини Відео Побиття українців у Польщі
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У Вроцлаві через український акцент жорстоко побили молоду пару, нападників розшукує поліція, - ЗМІ. ВIДЕО

У польському Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару через український акцент. Постраждалих із підозрою на струс мозку госпіталізували, а поліція вже розшукує нападників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Wrocław, напад стався 26 липня в районі Закшув.

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За попередніми даними, українці повернулися з магазину та прямували до свого автомобіля. Після виходу з торговельного закладу їх почала переслідувати група чоловіків. Причиною агресії, як зазначається, став український акцент.

Біля автомобіля нападники наздогнали пару. Спочатку вони повалили чоловіка на землю та почали бити його ногами. Коли жінка спробувала захистити супутника, їй завдали кількох ударів по голові та обличчю.

Після побиття зловмисники втекли. Бригада швидкої допомоги доправила обох постраждалих до лікарні. Медики підозрюють у них струс мозку, а жінці також наклали шви через травму вуха.

Напад зафіксувала камера відеоспостереження. Поліція Вроцлава відкрила розслідування та встановлює особи нападників.

Нагадаємо, раніше польська поліція повідомила про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Із початку 2026 року правоохоронці отримали 180 таких заяв, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте: Поліція Польщі посилює боротьбу зі злочинами проти українців після зростання їх кількості

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побиття (1117) Польща (7581) українці (1637)
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Топ коментарі
+26
Ви подивіться який українець- бугай. Не хоче захищати свою країну - буде лизати польський сапог.
Да ,ось такі реалії життя.
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27.07.2026 12:49 Відповісти
+20
Це називається нацизм, дивно, що наше МЗС не реагує, а також відсутні звернення в ООН , чи навіть в Євросоюз. Бадзєгів росія накачує пропагандою, яка може вилитись пролиттям крові в західних областях.
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27.07.2026 12:23 Відповісти
+19
І ніхто не кричить що нацист Навроцький і його неофашистська партія розпалює міжнаціональну ворожнечу. Це і є європейські цінності. Зате нам постійно висувають якісь вимоги, домашні завдання, умови. А сам ЄС це клоака з лайном, де прямо серед білого дня якщо не пограбують то приріжуть або поб'ють. А ввечері взагалі на вулиці не можна виходити. Водії теж хто їздить Європою багато чого вам розкажуть, і як вони стараються не зупинятися щоб проскочити цю клоаку.
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27.07.2026 12:29 Відповісти

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