Поліція Польщі посилює боротьбу зі злочинами проти українців після зростання їх кількості

Поліція Польщі запровадила нові механізми контролю за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Таке рішення ухвалили на тлі зростання кількості відповідних повідомлень, які надходять до правоохоронців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомило Головне управління поліції Польщі.

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За даними польських правоохоронців, від початку 2026 року злочини, вчинені з мотивів упередження, перебувають під окремим моніторингом. Із травня інформацію про правопорушення, скоєні щодо українців, почали виділяти в окрему категорію загальної статистики.

Раніше поліція Польщі повідомляла про суттєве зростання кількості таких випадків. Лише за перші шість місяців 2026 року правоохоронці отримали 180 заяв про ймовірні злочини на ґрунті ненависті проти громадян України. Це більш ніж на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Крім того, у кожному міському, повітовому та районному підрозділі поліції планують призначити відповідального за роботу зі злочинами, вчиненими з мотивів упередження. Ці заходи передбачені Планом посилення спроможності поліції у справах про злочини, вчинені з мотивів упередження, на 2026–2029 роки.

Також із лютого 2026 року Міністерство юстиції Польщі надало повноваження розслідувати злочини на ґрунті ненависті 50 підрозділам прокуратури, що дозволяє забезпечити розгляд таких справ по всій території країни.

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