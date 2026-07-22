Напад на двох 13-річних українок у Польщі: жінці загрожує понад 7 років позбавлення волі

Поліція польського міста Легница затримала 26-річну жінку за насильство та порушення фізичної недоторканності щодо двох 13-річних українських дівчат.

Про це повідомляє RMF 24, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, інцидент за участю підозрюваної та неповнолітніх стався в суботу ввечері на вулиці Полярній. Про нього розповіла у Facebook мати двох дівчаток з України. За її словами, її діти разом з іншими гралися біля басейну. До них підійшла інша жінка зі своїми дітьми й зробила їм зауваження щодо того, що вони розмовляють у Польщі українською мовою.

Жінка нібито ще кілька разів чіплялася до дітей, а в одній із таких ситуацій вдарила кулаком одну з дочок жінки, яка розповіла про інцидент, іншу дівчинку та хлопчика, який став на їхній захист. Жінка також нібито сказала дітям, що зробила це тому, що вони з України.

Читайте: У Познані побили поляка, який заступився за українського хлопчика, - ЗМІ

Що кажуть у поліції?

Керівниця Легницького районного управління поліції Ягода Екерт повідомила у середу, що правоохоронці інтенсивно працювали над з’ясуванням точного перебігу події. Вони вилучили записи, встановили свідків та зібрали доказові матеріали.

Вони встановили особу 26-річної жінки, підозрюваної у нападі на неповнолітніх. Її затримали та доставили до районної прокуратури в Легниці, де їй були висунуті обвинувачення.

Обвинувачення стосуються заподіяння тілесних ушкоджень або порушення здоров’я, що триває не довше семи днів. Прокурор також висунув їй обвинувачення у примусі іншої особи до певної дії з використанням насильства або незаконної погрози.

Також дивіться: У Польщі затримали двох чоловіків, які побили місцевого жителя за захист українського хлопчика. ФОТО

Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років і шести місяців. Її взяли під нагляд поліції та заборонили наближатися до потерпілих та до дитячого майданчика на вулиці Полярній у Легниці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в польському місті Легниця поліція розслідує напад на двох 13-річних українок, яких побила невідома жінка через те, що вони розмовляли між собою українською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група молодиків побила 19-річного українця за розмову рідною мовою у Польщі, - ЗМІ