Нападение на двух 13-летних украинок в Польше: женщине грозит более 7 лет лишения свободы

Полиция польского города Легница задержала 26-летнюю женщину по подозрению в насилии и посягательстве на физическую неприкосновенность в отношении двух 13-летних украинских девочек.

Об этом сообщает RMF 24, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, инцидент с участием подозреваемой и несовершеннолетних произошел в субботу вечером на улице Полярной. О нем рассказала в Facebook мать двух девочек из Украины. По ее словам, ее дети вместе с другими играли у бассейна. К ним подошла другая женщина со своими детьми и сделала им замечание по поводу того, что они разговаривают в Польше на украинском языке.

Женщина якобы еще несколько раз придиралась к детям, а в одной из таких ситуаций ударила кулаком одну из дочерей женщины, рассказавшей об инциденте, другую девочку и мальчика, который встал на их защиту. Женщина также якобы сказала детям, что сделала это потому, что они из Украины.

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Что говорят в полиции?

Руководитель Легницкого районного управления полиции Ягода Экерт сообщила в среду, что правоохранители интенсивно работали над выяснением точного хода событий. Они изъяли записи, установили свидетелей и собрали доказательные материалы.

Они установили личность 26-летней женщины, подозреваемой в нападении на несовершеннолетних. Ее задержали и доставили в районную прокуратуру в Легнице, где ей были предъявлены обвинения.

Обвинения касаются причинения телесных повреждений или нарушения здоровья, длящегося не более семи дней. Прокурор также предъявил ей обвинение в принуждении другого лица к определенному действию с применением насилия или незаконной угрозы.

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Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев. Ее взяли под надзор полиции и запретили приближаться к потерпевшим и к детской площадке на улице Полярной в Легнице.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в польском городе Легница полиция расследует нападение на двух 13-летних украинок, которых избила неизвестная женщина из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке.

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