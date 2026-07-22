Нападение на двух 13-летних украинок в Польше: женщине грозит более 7 лет лишения свободы
Полиция польского города Легница задержала 26-летнюю женщину по подозрению в насилии и посягательстве на физическую неприкосновенность в отношении двух 13-летних украинских девочек.
Об этом сообщает RMF 24, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, инцидент с участием подозреваемой и несовершеннолетних произошел в субботу вечером на улице Полярной. О нем рассказала в Facebook мать двух девочек из Украины. По ее словам, ее дети вместе с другими играли у бассейна. К ним подошла другая женщина со своими детьми и сделала им замечание по поводу того, что они разговаривают в Польше на украинском языке.
Женщина якобы еще несколько раз придиралась к детям, а в одной из таких ситуаций ударила кулаком одну из дочерей женщины, рассказавшей об инциденте, другую девочку и мальчика, который встал на их защиту. Женщина также якобы сказала детям, что сделала это потому, что они из Украины.
Что говорят в полиции?
Руководитель Легницкого районного управления полиции Ягода Экерт сообщила в среду, что правоохранители интенсивно работали над выяснением точного хода событий. Они изъяли записи, установили свидетелей и собрали доказательные материалы.
Они установили личность 26-летней женщины, подозреваемой в нападении на несовершеннолетних. Ее задержали и доставили в районную прокуратуру в Легнице, где ей были предъявлены обвинения.
Обвинения касаются причинения телесных повреждений или нарушения здоровья, длящегося не более семи дней. Прокурор также предъявил ей обвинение в принуждении другого лица к определенному действию с применением насилия или незаконной угрозы.
Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев. Ее взяли под надзор полиции и запретили приближаться к потерпевшим и к детской площадке на улице Полярной в Легнице.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в польском городе Легница полиция расследует нападение на двух 13-летних украинок, которых избила неизвестная женщина из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке.
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