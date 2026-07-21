В Польше женщина избила двух 13-летних украинок из-за украинского языка, - СМИ

В польском городе Легница полиция расследует нападение на двух 13-летних украинок, которых избила неизвестная женщина за то, что они разговаривали между собой на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут RMF24 и пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

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По информации польского МВД, инцидент произошел 18 июля около 21:00 на улице Полярной в Легнице.

"Никто не имеет права применять насилие к другому человеку, особенно к ребенку. Уголовно наказуемым является также тот факт, что нападение, скорее всего, произошло в связи с национальным происхождением подростков", – подчеркнула Галецкая.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия в рамках уголовного производства по факту нарушения телесной неприкосновенности. Также проверяется возможный мотив ненависти из-за национального происхождения потерпевших.

По словам матери девочек, нападение произошло недалеко от местного бассейна, где ее дочери отдыхали вместе с другими подростками. К детям подошла неизвестная женщина, которая требовала не разговаривать на украинском языке в Польше.

После словесного конфликта женщина перешла к физическому насилию – ударила одну из девочек, а также других детей, находившихся рядом. По словам матери, нападающая объяснила свои действия тем, что потерпевшие являются гражданами Украины.

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