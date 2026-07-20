В Познани избили поляка, который заступился за украинского мальчика: после нападения он частично потерял память, - СМИ
В польском городе Познань трое мужчин жестоко избили 60-летнего местного жителя после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае. В результате нападения пострадавший частично потерял память.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на полицию Познани.
По словам пресс-секретаря Воеводского управления полиции Анджея Боровиака, инцидент произошел 17 июля. Во время поездки на трамвае трое пассажиров выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес украинского мальчика.
60-летний поляк решил вмешаться и заступился за ребенка. После словесного конфликта нападавшие дождались остановки, силой вытащили мужчину из трамвая и начали его избивать.
В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения и частично потерял память. Из-за провалов в памяти он не смог сразу обратиться в правоохранительные органы. На следующий день за ним ухаживала жена, а вечером 18 июля супруги пришли в полицейский участок, где мужчина написал заявление об избиении.
Полицейские уже опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения из трамвая и на остановке, где произошло нападение, и в настоящее время устанавливают личности трех мужчин, причастных к избиению.
Правоохранители начали расследование и призывают всех, кто располагает информацией о нападавших или был свидетелем инцидента, помочь в установлении их личностей.
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