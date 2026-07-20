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Новости Антиукраинская пропаганда в Польше Избиение украинцев в Польше
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В Познани избили поляка, который заступился за украинского мальчика: после нападения он частично потерял память, - СМИ

В Польше разыскивают нападавших, которые жестоко избили мужчину за то, что он защищал украинца

В польском городе Познань трое мужчин жестоко избили 60-летнего местного жителя после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае. В результате нападения пострадавший частично потерял память.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на полицию Познани.

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По словам пресс-секретаря Воеводского управления полиции Анджея Боровиака, инцидент произошел 17 июля. Во время поездки на трамвае трое пассажиров выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес украинского мальчика.

60-летний поляк решил вмешаться и заступился за ребенка. После словесного конфликта нападавшие дождались остановки, силой вытащили мужчину из трамвая и начали его избивать.

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В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения и частично потерял память. Из-за провалов в памяти он не смог сразу обратиться в правоохранительные органы. На следующий день за ним ухаживала жена, а вечером 18 июля супруги пришли в полицейский участок, где мужчина написал заявление об избиении.

Полицейские уже опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения из трамвая и на остановке, где произошло нападение, и в настоящее время устанавливают личности трех мужчин, причастных к избиению.

Правоохранители начали расследование и призывают всех, кто располагает информацией о нападавших или был свидетелем инцидента, помочь в установлении их личностей.

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Топ комментарии
+13
Сміливі польські "патріоти" продовжують воювати з дітьми, жінками та старими.
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20.07.2026 17:13 Ответить
+12
І вони ще щось розповідають нам про волинську трагедію?
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20.07.2026 17:13 Ответить
+7
Пшепрошам, так хто тут нацисти, не знаходите пановіє?
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20.07.2026 17:33 Ответить

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