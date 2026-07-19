В Польше мужчина напал на украинских подростков из-за разговора на украинском языке: полиция расследует нападение

В польском городе Плоцк мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. По словам потерпевшего, нападавший ударил парня, а затем силой вытолкнул обоих подростков из салона. Полиция и прокуратура расследуют инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщает TVP.

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Ударил подростка и вытолкнул из автобуса

Инцидент произошел в городском автобусе №3. По словам пострадавшего подростка, нападавший вел себя крайне агрессивно, ругался, а затем якобы заявил подросткам, что "в Польше говорят по-польски". Мужчина ударил подростка, а когда водитель открыл двери на остановке — силой вытолкнул обоих украинцев из салона.

Мама парня Наталья Мельник признается, что после этого случая постоянно боится за жизнь сына.

"Я не чувствую себя в безопасности в Плоцке. Боюсь говорить на своем языке, действительно боюсь... Теперь, когда я звоню сыну, а он не берет трубку с первого раза, я начинаю нервничать и не могу нормально работать", — рассказала женщина.

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Нападение расследует прокуратура

Как сообщают СМИ, нападение расследует районная прокуратура Плоцка. Правоохранители возбудили дело, допросили мать подростка, а также свидетеля. В настоящее время полиция устанавливает личность нападавшего.

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Напомним, в Польше за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины.

По мнению Яцека Кухарчика, социолога и президента Института общественных дел, количество преступлений на почве ненависти к украинцам может быть больше, поскольку некоторые жертвы боятся сообщать о таких случаях польским правоохранительным органам.