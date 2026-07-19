У Польщі чоловік напав на українських підлітків через розмову українською: поліція розслідує напад

У польському місті Плоцьк чоловік напав на 15-річного українця та його подругу через те, що вони розмовляли українською мовою в міському автобусі. За словами потерпілого, нападник ударив хлопця, а потім силоміць виштовхав обох підлітків із салону. Поліція та прокуратура розслідують інцидент.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє TVP.

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Ударив підлітка і виштовхав з автобуса

Інцидент стався в міському автобусі №3. За словами постраждалого хлопця, нападник поводився вкрай агресивно, лаявся, а тоді нібито заявив підліткам, що "в Польщі розмовляють польською". Чоловік ударив хлопця, а коли водій відчинив двері на зупинці — силою виштовхав обох українців із салону.

Мама хлопця Наталія Мельник зізнається, що після цього випадку постійно живе в страху за життя сина.

"Я не почуваюся в безпеці у Плоцьку. Боюся розмовляти своєю мовою, справді боюся... Тепер, коли я дзвоню сину, і він не бере слухавку з першого разу, я починаю нервувати і не можу нормально працювати", — розповіла жінка.

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Напад розслідує прокуратура

Як передає медіа, напад розслідує районна прокуратура Плоцька. Правоохоронці відкрили провадження, допитали матір підлітка, а також свідка. Наразі поліція встановлює особу нападника.

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Нагадаємо, у Польщі за перше півріччя 2026 року зареєстрували 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо громадян України.

На думку Яцека Кухарчика, соціолога і президента Інституту громадських справ, кількість злочинів через ненависть до українців може бути більшою, оскільки деякі жертви бояться повідомляти про такі випадки польських правоохоронців.