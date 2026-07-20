У Познані побили поляка, який заступився за українського хлопчика, - ЗМІ

У польському місті Познань троє чоловіків жорстоко побили 60-річного місцевого жителя після того, як він заступився за українського хлопчика, якого ображали в трамваї. Внаслідок нападу потерпілий частково втратив пам'ять.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Rzeczpospolita з посиланням на поліцію Познані.

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За словами речника Воєводського управління поліції Анджея Боровіака, інцидент стався 17 липня. Під час поїздки трамваєм троє пасажирів вигукували образливі висловлювання на адресу українського хлопчика.

60-річний поляк вирішив втрутитися та заступився за дитину. Після словесного конфлікту нападники дочекалися зупинки, силоміць вивели чоловіка з трамвая та почали його бити.

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Унаслідок нападу потерпілий отримав тілесні ушкодження та частково втратив пам'ять. Через провали в пам'яті одразу звернутися до правоохоронців він не зміг. Наступного дня за ним доглядала дружина, а ввечері 18 липня подружжя прийшло до відділку поліції, де чоловік написав заяву про побиття.

Поліцейські вже опитали свідків, вилучили записи з камер відеоспостереження із трамвая та зупинки, де стався напад, і наразі встановлюють особи трьох чоловіків, причетних до побиття.

Правоохоронці розпочали розслідування та закликають усіх, хто володіє інформацією про нападників або був свідком інциденту, допомогти у встановленні їхніх особистостей.

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