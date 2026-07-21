У Польщі жінка побила двох 13-річних українок через українську мову, - ЗМІ

У польському місті Легниця поліція розслідує напад на двох 13-річних українок, яких побила невідома жінка через те, що вони розмовляли між собою українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть RMF24 та речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

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За інформацією польського МВС, інцидент стався 18 липня близько 21:00 на вулиці Полярній у Легниці.

"Ніхто не має права застосовувати насильство до іншої людини, особливо до дитини. Кримінально караним є також те, що напад, найімовірніше, стався у зв'язку з національним походженням підлітків", – наголосила Галецька.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії у межах кримінального провадження за фактом порушення тілесної недоторканності. Також перевіряється можливий мотив ненависті через національне походження потерпілих.

За словами матері дівчат, напад стався неподалік місцевого басейну, де її доньки відпочивали разом з іншими підлітками. До дітей підійшла невідома жінка, яка вимагала не розмовляти українською мовою в Польщі.

Після словесного конфлікту жінка перейшла до фізичного насильства – вдарила одну з дівчат, а також інших дітей, які перебували поруч. За словами матері, свої дії нападниця пояснила тим, що потерпілі є громадянами України.

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