Полиция Польши усиливает борьбу с преступлениями против украинцев после роста их числа
Полиция Польши ввела новые механизмы контроля за расследованием преступлений на почве ненависти в отношении украинцев. Такое решение было принято на фоне роста числа соответствующих сообщений, поступающих в правоохранительные органы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщило Главное управление полиции Польши.
По данным польских правоохранительных органов, с начала 2026 года преступления, совершенные по мотивам предубеждения, находятся под отдельным мониторингом. С мая информацию о правонарушениях, совершенных в отношении украинцев, начали выделять в отдельную категорию общей статистики.
Ранее полиция Польши сообщала о существенном росте числа таких случаев. Только за первые шесть месяцев 2026 года правоохранители получили 180 заявлений о предполагаемых преступлениях на почве ненависти против граждан Украины. Это более чем на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, в каждом городском, уездном и районном подразделении полиции планируется назначить ответственного за работу с преступлениями, совершенными по мотивам предубеждения. Эти меры предусмотрены Планом укрепления потенциала полиции по делам о преступлениях, совершенных по мотивам предубеждения, на 2026–2029 годы.
Также с февраля 2026 года Министерство юстиции Польши предоставило полномочия расследовать преступления на почве ненависти 50 подразделениям прокуратуры, что позволяет обеспечить рассмотрение таких дел по всей территории страны.
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