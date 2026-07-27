Во Вроцлаве из-за украинского акцента жестоко избили молодую пару, нападавших разыскивает полиция, - СМИ. ВИДЕО

В польском Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару из-за украинского акцента. Пострадавших с подозрением на сотрясение мозга госпитализировали, а полиция уже разыскивает нападавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Wrocław, нападение произошло 26 июля в районе Закшув.

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По предварительным данным, украинцы вернулись из магазина и направлялись к своему автомобилю. После выхода из торгового заведения их начала преследовать группа мужчин. Причиной агрессии, как отмечается, стал украинский акцент.

У автомобиля нападавшие догнали пару. Сначала они повалили мужчину на землю и начали избивать его ногами. Когда женщина попыталась защитить своего спутника, ей нанесли несколько ударов по голове и лицу.

После избиения злоумышленники скрылись. Бригада скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу. Медики подозревают у них сотрясение мозга, а женщине также наложили швы из-за травмы уха.

Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиция Вроцлава открыла расследование и устанавливает личности нападавших.

Напомним, ранее польская полиция сообщила о росте числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев. С начала 2026 года правоохранители получили 180 таких заявлений, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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