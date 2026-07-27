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Новости Видео Избиение украинцев в Польше
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Во Вроцлаве из-за украинского акцента жестоко избили молодую пару, нападавших разыскивает полиция, - СМИ. ВИДЕО

В польском Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару из-за украинского акцента. Пострадавших с подозрением на сотрясение мозга госпитализировали, а полиция уже разыскивает нападавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Wrocław, нападение произошло 26 июля в районе Закшув.

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По предварительным данным, украинцы вернулись из магазина и направлялись к своему автомобилю. После выхода из торгового заведения их начала преследовать группа мужчин. Причиной агрессии, как отмечается, стал украинский акцент.

У автомобиля нападавшие догнали пару. Сначала они повалили мужчину на землю и начали избивать его ногами. Когда женщина попыталась защитить своего спутника, ей нанесли несколько ударов по голове и лицу.

После избиения злоумышленники скрылись. Бригада скорой помощи доставила обоих пострадавших в больницу. Медики подозревают у них сотрясение мозга, а женщине также наложили швы из-за травмы уха.

Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиция Вроцлава открыла расследование и устанавливает личности нападавших.

Напомним, ранее польская полиция сообщила о росте числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев. С начала 2026 года правоохранители получили 180 таких заявлений, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте: Полиция Польши усиливает борьбу с преступлениями против украинцев после роста их числа

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избиение (9978) Польша (9607) украинцы (2916)
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Топ комментарии
+27
Ви подивіться який українець- бугай. Не хоче захищати свою країну - буде лизати польський сапог.
Да ,ось такі реалії життя.
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27.07.2026 12:49 Ответить
+20
Це називається нацизм, дивно, що наше МЗС не реагує, а також відсутні звернення в ООН , чи навіть в Євросоюз. Бадзєгів росія накачує пропагандою, яка може вилитись пролиттям крові в західних областях.
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27.07.2026 12:23 Ответить
+19
Як польською мовою "вялічіє"?.. А потім ниють про "волинь". На себе подивіться...
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27.07.2026 12:22 Ответить

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