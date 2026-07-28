Затриманим за побиття українського подружжя у Вроцлаві загрожує до п’яти років ув’язнення, - ЗМІ

Двом чоловікам, затриманим після жорстокого побиття українського подружжя у польському Вроцлаві, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Їм інкримінують побиття та насильство, скоєне на ґрунті національної ненависті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач. Обох затриманих допитають у районній прокуратурі Вроцлав-Псє Поле, після чого їм офіційно висунуть обвинувачення.

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За словами прокурора, підозрюваним інкримінують злочини за статтями 158 (побиття) та 119 (насильство на тлі національної нетерпимості) Кримінального кодексу Польщі. Максимальне покарання за цими статтями становить до п'яти років ув'язнення.

Водночас третій учасник нападу наразі залишається на волі. За словами Длубача, поліція продовжує його розшукувати.

Як повідомлялося, напад на українське подружжя стався у неділю у Вроцлаві. За даними польських ЗМІ, затриманими виявилися 27-річний та 45-річний чоловіки. Один із них раніше мав проблеми із законом, інший належить до середовища футбольних хуліганів. Обидва беруть участь у турнірах зі змішаних єдиноборств.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті громадян України. Один із них намагався залишити місто, однак його затримали бійці антитерористичного підрозділу польської поліції.

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