Напад на українців у Польщі: поліція затримала двох чоловіків. ФОТО
У Польщі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українців у Вроцлаві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ Польщі Марчина Кервінського у мережі X.
Напад через акцент і затримання підозрюваних
Інцидент стався 26 липня у Вроцлаві. Молода українська пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку. Після виходу на вулицю їх почали переслідувати кілька чоловіків.
За наявною інформацією, причиною нападу міг стати їхній акцент. У результаті українців жорстоко побили.
"Двох чоловіків, яких затримала поліція Вроцлава, підозрюють у побитті української пари", – повідомив міністр.
Зазначається, що підозрювані раніше вже фігурували у поліцейських реєстрах. Одного з них затримали бійці антитерористичного підрозділу, коли він намагався залишити місто.
Реакція дипломатів і попередні інциденти
Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польських правоохоронців оперативно відреагувати на цей випадок.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив консульству терміново вжити необхідних заходів.
Він також зазначив, що останнім часом у Польщі дедалі частіше фіксують випадки агресії, спрямованої проти українських громадян.
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