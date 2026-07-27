Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на технології дронів, але час спливає,- Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава досі розглядає передачу Україні винищувачів МіГ-29, на які також претендує Болгарія. Умовою угоди є передача Україною сучасних дронових технологій. Косіняк-Камиш зазначив, що ця пропозиція лежить на столі, але часу для ухвалення рішення українською стороною залишається дедалі менше.

Про це він заявив в інтерв’ю WP, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Все залежить від української сторони"

Польський міністр заявив, що результат домовленостей сьогодні залежить від української сторони.

"Наша пропозиція лежить на столі, ми маємо МіГи, якими Україна зацікавлена... Бачачи, як Україна розбудувала дронну промисловість і продає дрони на Близький Схід - тобто не всі вироблені дрони вона витрачає на війну, а отже, має потужності, більші за потреби фронту та власної армії, і заробляє на цьому - настав момент сказати, чого ми чекаємо від них. Ноу-хау в тому, у чому вони сильні. І щоб вони пішли на співпрацю. Щоб передали нам частину дронів, якими ми могли б користуватися. Ми справді відкриті до різного роду рішень. Це має також символічний вимір, а не лише практичний. І я дещо розчарований, що навіть цього символічного аспекту не вдалося реалізувати", - заявив глава Міноборони Польщі.

Косіняк-Камиш зазначив, що зараз тривають дискусії між штабами щодо обслуговування цих літаків та їх ремонтів: хто мав би їх проводити і за чий рахунок.

Стан літаків

"Ці літаки в хорошому стані. Настільки хорошому, що болгари хочуть їх купити. Якщо хтось зацікавлений за них заплатити, це означає, що вони справді хороші", - сказав польський міністр.

Він додав, що зараз першочергова мета - досягти домовленості з Україною.

Часу лишається обмаль

"Якщо це не вдасться - ну що ж, будь ласка. Часу для України в цьому питанні залишається дедалі менше, у найближчі тижні має бути ухвалено остаточне рішення", - заявив Косіняк-Камиш.

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Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" - обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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