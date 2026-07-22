Польські МіГ-29, які розраховує отримати Україна, запросила неназвана країна НАТО

Польща отримала запит від неназваної країни-члена НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський в інтерв’ю Radio ZET, інформує Цензор.НЕТ.

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Конкуренція за МіГ-29

Залевський чітко дав зрозуміти, що польська сторона не змінюватиме своїх зобов'язань перед Києвом.

"Попри звернення союзника по НАТО, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні", — заявив він.

Представник Міноборони Польщі утримався від відповіді на запитання, чи була ініціатором звернення Болгарія.

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Контекст

За даними профільного видання "Мілітарний", нині в Північноатлантичному альянсі залишається лише дві держави, які досі експлуатують винищувачі МіГ-29 — це Польща та Болгарія.

Складна ситуація з авіапарком у Софії зумовлена затримками постачання американських винищувачів. Хоча Болгарія поступово замінює радянські машини на сучасні F-16V, країна наразі отримала лише першу партію літаків. Завершення поставок другого траншу F-16V очікується лише до 2027 року, через що Софія гостро відчуває дефіцит бойових бортів для патрулювання власного повітряного простору.

За наявними даними, Болгарія має 16 винищувачів МіГ-29, однак у справному стані перебувають лише шість із них. Через санкції Європейського Союзу проти Росії країна більше не може отримувати запчастини для цих літаків від російської сторони.

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Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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