Польские МиГ-29, которые рассчитывает получить Украина, запросила неназванная страна НАТО

Польша получила запрос от неназванной страны-члена НАТО относительно истребителей МиГ-29, которые Варшава планирует передать Украине.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью Radio ZET, сообщает Цензор.НЕТ.

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Конкуренция за МиГ-29

Залевский четко дал понять, что польская сторона не будет менять своих обязательств перед Киевом.

"Несмотря на обращение союзника по НАТО, приоритетом для Польши остается передача этих истребителей Украине", — заявил он.

Представитель Минобороны Польши воздержался от ответа на вопрос, была ли инициатором обращения Болгария.

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Контекст

По данным профильного издания "Милитарный", в настоящее время в Североатлантическом альянсе остаются лишь два государства, которые до сих пор эксплуатируют истребители МиГ-29 — это Польша и Болгария.

Сложная ситуация с авиапарком в Софии обусловлена задержками с поставками американских истребителей. Хотя Болгария постепенно заменяет советские машины на современные F-16V, страна пока получила лишь первую партию самолетов. Завершение поставок второго транша F-16V ожидается только к 2027 году, из-за чего София остро ощущает дефицит боевых самолетов для патрулирования собственного воздушного пространства.

По имеющимся данным, Болгария располагает 16 истребителями МиГ-29, однако в исправном состоянии находятся лишь шесть из них. Из-за санкций Европейского Союза против России страна больше не может получать запчасти для этих самолетов от российской стороны.

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Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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