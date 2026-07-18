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Новости Потребность Украины в польских МиГ-29 Отношения Украины и Польши
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Польша может передать МиГ-29 Болгарии, если не договорится с Украиной, - экс-министр обороны Онишкевич

Передача польских МиГов Украине

В случае, если Киев и Варшава не смогут согласовать условия передачи истребителей МиГ-29, их потенциальным получателем может стать Болгария.

Об этом заявил бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Почему передача МиГ-29 Украине зашла в тупик?

По его словам, окончательное решение Варшавы будет зависеть от соотношения потенциальных выгод и потерь.

"У Польши есть МиГи, которые исчерпывают свой ресурс, то есть фактически уже не способны безопасно летать, поэтому Польша будет постепенно снимать их с вооружения. Восстановление МиГов до полной боевой готовности, как этого ожидает Украина, сопряжено с огромными дополнительными расходами", - отметил Онишкевич.

Он рассказал, что именно высокая стоимость эксплуатации и модернизации является одной из причин отказа Польши от этих истребителей.

По словам экс-министра, изначально предполагалось, что Украина будет использовать польские МиГ-29 в качестве источника запасных частей или самостоятельно восстанавливать их до пригодного для эксплуатации состояния. В то же время, если эти работы должна выполнить польская сторона, то возникает вопрос: кто будет финансировать восстановление самолетов.

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"Обе стороны немного зашли в тупик из-за слишком далеко идущих ожиданий, и отсюда эта задержка", — отметил Онишкевич.

Онишкевич подчеркнул, что на эти МиГи есть и другие претенденты, поэтому этот вопрос придется решить "в ближайшее время".

Что может получить Польша в обмен на истребители?

"Если украинская сторона не готова принять их в том состоянии, в котором они находятся, и, в соответствии с их стоимостью, предоставить Польше взамен определенные дроновые технологии, тогда Польша, вероятно, перейдет к варианту "Б": передаст МиГи другой стране. Все указывает на то, что это может быть Болгария", - отметил экс-министр.

В то же время, он выразил сожаление по поводу возможного развития такого сценария.

"Было бы лучше, чтобы этот вопрос решался в рамках отношений между Польшей и Украиной", - подытожил Онишкевич.

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Передача Украине польских МиГов

  • В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.
  • Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. В настоящее время их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.
  • Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" - обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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Польша (9331) самолет (3747)
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Топ комментарии
+7
А що в Болгарії знайшовся підходящий склад для металобрухту?
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18.07.2026 17:02 Ответить
+6
Та вдавіться ви тими МіГами,ідіоти.
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18.07.2026 17:05 Ответить
+6
Тю. А розповідали що підуть на переплавку. Таке вже чешуть ті пшеки-на голову не натягнеш. Дрібні шантажисти вже самі плутаються у власних побрехенькам.
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18.07.2026 17:07 Ответить

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