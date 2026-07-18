Польша может передать МиГ-29 Болгарии, если не договорится с Украиной, - экс-министр обороны Онишкевич

В случае, если Киев и Варшава не смогут согласовать условия передачи истребителей МиГ-29, их потенциальным получателем может стать Болгария.

Об этом заявил бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Почему передача МиГ-29 Украине зашла в тупик?

По его словам, окончательное решение Варшавы будет зависеть от соотношения потенциальных выгод и потерь.

"У Польши есть МиГи, которые исчерпывают свой ресурс, то есть фактически уже не способны безопасно летать, поэтому Польша будет постепенно снимать их с вооружения. Восстановление МиГов до полной боевой готовности, как этого ожидает Украина, сопряжено с огромными дополнительными расходами", - отметил Онишкевич.

Он рассказал, что именно высокая стоимость эксплуатации и модернизации является одной из причин отказа Польши от этих истребителей.

По словам экс-министра, изначально предполагалось, что Украина будет использовать польские МиГ-29 в качестве источника запасных частей или самостоятельно восстанавливать их до пригодного для эксплуатации состояния. В то же время, если эти работы должна выполнить польская сторона, то возникает вопрос: кто будет финансировать восстановление самолетов.

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"Обе стороны немного зашли в тупик из-за слишком далеко идущих ожиданий, и отсюда эта задержка", — отметил Онишкевич.

Онишкевич подчеркнул, что на эти МиГи есть и другие претенденты, поэтому этот вопрос придется решить "в ближайшее время".

Что может получить Польша в обмен на истребители?

"Если украинская сторона не готова принять их в том состоянии, в котором они находятся, и, в соответствии с их стоимостью, предоставить Польше взамен определенные дроновые технологии, тогда Польша, вероятно, перейдет к варианту "Б": передаст МиГи другой стране. Все указывает на то, что это может быть Болгария", - отметил экс-министр.

В то же время, он выразил сожаление по поводу возможного развития такого сценария.

"Было бы лучше, чтобы этот вопрос решался в рамках отношений между Польшей и Украиной", - подытожил Онишкевич.

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Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. В настоящее время их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" - обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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