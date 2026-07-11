Польша готова помочь Украине модернизировать МиГ-29, — Косиняк-Камыш
Польша может помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, однако расходы на эти работы должна взять на себя украинская сторона или государства-союзники.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.pl.
Переговоры по поводу МиГ-29
В частности, что касается передачи Украине истребителей МиГ-29 в обмен на предоставление Польше украинских технологий производства беспилотников, Косиняк-Камыш отметил, что "в этом вопросе гораздо больше хороших новостей, чем было несколько дней назад".
По его словам, "Украина уже обладает значительными возможностями в производстве беспилотников и продает их на Ближний Восток", то есть она не использует их все в войне и "может поделиться ими с теми, кто оказывает ей помощь".
Польский министр напомнил, что изначально украинская сторона положительно восприняла предложение об обмене МиГ-29 на дроновые технологии, однако впоследствии переговоры были приостановлены.
"Сейчас украинская сторона вернулась к переговорам, и я открыт для этого, но должен соблюдаться принцип взаимности и подлинной солидарности", — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Необходимость модернизации МиГ-29
Также он высказался по поводу заявлений украинской стороны о необходимости модернизации истребителей, отметив, что Польша готова оказать соответствующую помощь.
"Мы открыты для обсуждения. Если Украина видит необходимость в модернизации, мы можем помочь, чем сможем, но расходы здесь лежат на украинском государстве или странах-союзниках, которые захотят покрыть эти расходы", — сказал министр.
Косиняк-Камыш добавил, что ключевым условием остается соблюдение принципа взаимности.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши решило постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые Варшава обещала направить в Украину в обмен на технологии в сфере дронов, однако сделка сорвалась.
Передача Украине польских МиГов
- В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.
- Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. В настоящее время их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
- Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
- Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.
- Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.
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Ціна: Символічний 1 євро за літак. Комерційний продаж за реальну вартість зажадав би від Міністерства оборони Польщі сплати величезного податку на додану вартість (ПДВ), тому Берлін пішов на такий політичний крок.
У 2023 році Німеччина офіційно дозволила Польщі реекспорт цих літаків, і частина з них була передана Збройним Силам України.
так, дякуємо за все, що було до Навроцького,
і менше слів, тим пачє злих.