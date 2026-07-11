Польша готова помочь Украине модернизировать МиГ-29, — Косиняк-Камыш

Польша может помочь Украине модернизировать истребители МиГ-29, однако расходы на эти работы должна взять на себя украинская сторона или государства-союзники.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.pl.

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Переговоры по поводу МиГ-29

В частности, что касается передачи Украине истребителей МиГ-29 в обмен на предоставление Польше украинских технологий производства беспилотников, Косиняк-Камыш отметил, что "в этом вопросе гораздо больше хороших новостей, чем было несколько дней назад".

По его словам, "Украина уже обладает значительными возможностями в производстве беспилотников и продает их на Ближний Восток", то есть она не использует их все в войне и "может поделиться ими с теми, кто оказывает ей помощь".

Польский министр напомнил, что изначально украинская сторона положительно восприняла предложение об обмене МиГ-29 на дроновые технологии, однако впоследствии переговоры были приостановлены.

"Сейчас украинская сторона вернулась к переговорам, и я открыт для этого, но должен соблюдаться принцип взаимности и подлинной солидарности", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша продолжают переговоры об обмене истребителей МиГ-29 на беспилотные технологии, — Косиняк-Камыш

Необходимость модернизации МиГ-29

Также он высказался по поводу заявлений украинской стороны о необходимости модернизации истребителей, отметив, что Польша готова оказать соответствующую помощь.

"Мы открыты для обсуждения. Если Украина видит необходимость в модернизации, мы можем помочь, чем сможем, но расходы здесь лежат на украинском государстве или странах-союзниках, которые захотят покрыть эти расходы", — сказал министр.

Косиняк-Камыш добавил, что ключевым условием остается соблюдение принципа взаимности.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Польши решило постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые Варшава обещала направить в Украину в обмен на технологии в сфере дронов, однако сделка сорвалась.

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