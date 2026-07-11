Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29, - Косіняк-Камиш

Польща може допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на ці роботи має взяти на себе українська сторона або держави-союзники.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.pl.

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Переговори щодо МіГ-29

Так, стосовно передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій виробництва безпілотників Косіняк-Камиш зазначив, що "у цьому питанні значно більше добрих новин, ніж було кілька днів тому".

За його словами, "Україна вже має значні спроможності у виробництві безпілотників і продає їх на Близький Схід", тобто вона не використовує їх усі у війні та "може поділитися ними з тими, хто надає їй допомогу".

Польський міністр нагадав, що спочатку українська сторона позитивно сприйняла пропозицію щодо обміну МіГ-29 на дронові технології, однак згодом переговори були призупинені.

"Нині українська сторона повернулася до переговорів, і я відкритий до цього, але має бути дотриманий принцип взаємності та справжньої солідарності", – наголосив Косіняк-Камиш.

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Потреба в модернізації МіГ-29

Також він висловився щодо заяв української сторони про необхідність модернізації винищувачів, зауваживши, що Польща готова надати відповідну допомогу.

"Ми відкриті до обговорення. Якщо Україна вбачає потребу в модернізації, ми можемо допомогти, чим зможемо, але витрати тут є відповідальністю Української держави або країн-союзниць, які захочуть покрити ці витрати", - сказав міністр.

Косіняк-Камиш додав, що ключовою умовою залишається дотримання принципу взаємності.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Польщі вирішило поступово виводити з експлуатації винищувачі МіГ-29, які Варшава обіцяла направити до України в обмін на технології у сфері дронів, однак угода зірвалася.

Передання Україні польських МіГів