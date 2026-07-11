Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29, - Косіняк-Камиш
Польща може допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на ці роботи має взяти на себе українська сторона або держави-союзники.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.pl.
Переговори щодо МіГ-29
Так, стосовно передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій виробництва безпілотників Косіняк-Камиш зазначив, що "у цьому питанні значно більше добрих новин, ніж було кілька днів тому".
За його словами, "Україна вже має значні спроможності у виробництві безпілотників і продає їх на Близький Схід", тобто вона не використовує їх усі у війні та "може поділитися ними з тими, хто надає їй допомогу".
Польський міністр нагадав, що спочатку українська сторона позитивно сприйняла пропозицію щодо обміну МіГ-29 на дронові технології, однак згодом переговори були призупинені.
"Нині українська сторона повернулася до переговорів, і я відкритий до цього, але має бути дотриманий принцип взаємності та справжньої солідарності", – наголосив Косіняк-Камиш.
Потреба в модернізації МіГ-29
Також він висловився щодо заяв української сторони про необхідність модернізації винищувачів, зауваживши, що Польща готова надати відповідну допомогу.
"Ми відкриті до обговорення. Якщо Україна вбачає потребу в модернізації, ми можемо допомогти, чим зможемо, але витрати тут є відповідальністю Української держави або країн-союзниць, які захочуть покрити ці витрати", - сказав міністр.
Косіняк-Камиш додав, що ключовою умовою залишається дотримання принципу взаємності.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Польщі вирішило поступово виводити з експлуатації винищувачі МіГ-29, які Варшава обіцяла направити до України в обмін на технології у сфері дронів, однак угода зірвалася.
Передання Україні польських МіГів
- У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.
- Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
- Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
- Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.
- Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.
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Ціна: Символічний 1 євро за літак. Комерційний продаж за реальну вартість зажадав би від Міністерства оборони Польщі сплати величезного податку на додану вартість (ПДВ), тому Берлін пішов на такий політичний крок.
У 2023 році Німеччина офіційно дозволила Польщі реекспорт цих літаків, і частина з них була передана Збройним Силам України.
так, дякуємо за все, що було до Навроцького,
і менше слів, тим пачє злих.