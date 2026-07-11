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Новини Потреба України в польських МіГ-29
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Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29, - Косіняк-Камиш

Польські винищувачі МіГ-29

Польща може допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на ці роботи має взяти на себе українська сторона або держави-союзники.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.pl.

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Переговори щодо МіГ-29

Так, стосовно передачі Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на надання Польщі українських технологій виробництва безпілотників Косіняк-Камиш зазначив, що "у цьому питанні значно більше добрих новин, ніж було кілька днів тому".

За його словами, "Україна вже має значні спроможності у виробництві безпілотників і продає їх на Близький Схід", тобто вона не використовує їх усі у війні та "може поділитися ними з тими, хто надає їй допомогу".

Польський міністр нагадав, що спочатку українська сторона позитивно сприйняла пропозицію щодо обміну МіГ-29 на дронові технології, однак згодом переговори були призупинені.

"Нині українська сторона повернулася до переговорів, і я відкритий до цього, але має бути дотриманий принцип взаємності та справжньої солідарності", – наголосив Косіняк-Камиш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща продовжують переговори про обмін винищувачів МіГ-29 на безпілотні технології, - Косіняк-Камиш

Потреба в модернізації МіГ-29

Також він висловився щодо заяв української сторони про необхідність модернізації винищувачів, зауваживши, що Польща готова надати відповідну допомогу.

"Ми відкриті до обговорення. Якщо Україна вбачає потребу в модернізації, ми можемо допомогти, чим зможемо, але витрати тут є відповідальністю Української держави або країн-союзниць, які захочуть покрити ці витрати", - сказав міністр.

Косіняк-Камиш додав, що ключовою умовою залишається дотримання принципу взаємності.

Читайте: Польща утилізує обіцяні Україні винищувачі МіГ-29 після відмови поділитися дроновими технологіями

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Польщі вирішило поступово виводити з експлуатації винищувачі МіГ-29, які Варшава обіцяла направити до України в обмін на технології у сфері дронів, однак угода зірвалася.

Передання Україні польських МіГів

  • У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.
  • Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
  • Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
  • Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.
  • Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

Автор: 

Польща (9578) Косіняк-Камиш Владислав (97) винищувач (175)
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Топ коментарі
+5
3 Німеччини Польщі було передано 23 літаки МіГ-29 (фактично у 2003-2004 роках на озброєння польських ВПС надійшли 22 борти, а один залишився у німецькому музеї в Берлін-Гатов). Вони належали Східній Німеччині (НДР), а після об'єднання країни перейшли до Люфтваффе.

Ціна: Символічний 1 євро за літак. Комерційний продаж за реальну вартість зажадав би від Міністерства оборони Польщі сплати величезного податку на додану вартість (ПДВ), тому Берлін пішов на такий політичний крок.

У 2023 році Німеччина офіційно дозволила Польщі реекспорт цих літаків, і частина з них була передана Збройним Силам України.
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11.07.2026 21:06 Відповісти
+4
- Ми вам допоможемо, але треба заплатити
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11.07.2026 21:08 Відповісти
+4
Хочете допомогти? - домогайте і далі.
так, дякуємо за все, що було до Навроцького,
і менше слів, тим пачє злих.
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11.07.2026 21:19 Відповісти

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