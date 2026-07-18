Польща може передати МіГ-29 Болгарії, якщо не домовиться з Україною, - ексміністр оборони Онишкевич

У разі, якщо Київ і Варшава не зможуть узгодити умови передачі винищувачів МіГ-29, їх потенційним отримувачем може стати Болгарія.

Про це заявив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Чому передача МіГ-29 Україні опинилася в глухому куті?

За його словами, остаточне рішення Варшави залежатиме від співвідношення потенційних переваг і втрат.

"Польща має МіГи, які вичерпують свій ресурс, тобто фактично вже не здатні безпечно літати, тому Польща їх поступово зніматиме з озброєння. Повернення МіГів до повної бойової готовності, як цього очікує Україна, є питанням величезних додаткових витрат", - зазначив Онишкевич.

Він пояснив, що саме висока вартість експлуатації та модернізації є однією з причин відмови Польщі від цих винищувачів.

За словами ексміністра, спочатку розглядалося, що Україна використовуватиме польські МіГ-29 як джерело запасних частин або самостійно відновлюватиме їх до придатного для експлуатації стану. Водночас, якщо ці роботи має виконати польська сторона, то постає питання: хто фінансуватиме відновлення літаків.

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"Обидві сторони трохи зайшли у глухий кут через надто далекосяжні очікування, і звідси ця затримка", - зауважив Онишкевич.

Онишкевич наголосив, що на ці МіГи є також інші охочі, тому цю справу доведеться вирішити "найближчим часом".

Що може отримати Польща в обмін на винищувачі?

"Якщо українська сторона не готова взяти їх у тому стані, в якому вони є, і, відповідно до їхньої вартості, надати Польщі взамін певні дронові технології, тоді Польща, мабуть, перейде до варіанту "Б": передасть МіГи іншій країні. Все вказує на те, що це може бути Болгарія", - зазначив ексміністр.

Водночас він висловив жаль через можливий розвиток такого сценарію.

"Було б краще, щоб це вирішилося у відносинах між Польщею й Україною", - підсумував Онишкевич.

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Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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