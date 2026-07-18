Україна і Польща відновили переговори щодо передачі МіГ-29: Київ просить літаки, обладнання та документацію

Україна та Польща поновили консультації щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29. Водночас українська сторона прагне отримати не лише самі літаки, а й комплект обладнання та технічних засобів, необхідних для їхнього обслуговування й експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в Міністерстві оборони України у відповідь на запит "Мілітарного".

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Окрім цього, сторони обговорюють можливість передачі технічної та ремонтно-експлуатаційної документації, необхідної для обслуговування літаків. Водночас польська сторона зацікавлена в отриманні окремих зразків безпілотних систем українського виробництва.

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У Міністерстві оборони підтвердили, що восени 2025 року фахівці Збройних сил України здійснили технічний огляд частини польських винищувачів МіГ-29. Раніше про це повідомляло видання Onet. За інформацією його джерела в уряді Польщі, після інспекції українська делегація дійшла висновку, що технічний стан 14 літаків, передачу яких обговорювали сторони, є незадовільним. У зв'язку з цим Київ готовий прийняти ці винищувачі лише за умови, що Польща проведе їх модернізацію власним коштом.

Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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