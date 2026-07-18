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Новини Потреба України в польських МіГ-29 Відносини України та Польщі
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Україна і Польща відновили переговори щодо передачі МіГ-29: Київ просить літаки, обладнання та документацію

Польські винищувачі МіГ-29

Україна та Польща поновили консультації щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29. Водночас українська сторона прагне отримати не лише самі літаки, а й комплект обладнання та технічних засобів, необхідних для їхнього обслуговування й експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли в Міністерстві оборони України у відповідь на запит "Мілітарного".

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Окрім цього, сторони обговорюють можливість передачі технічної та ремонтно-експлуатаційної документації, необхідної для обслуговування літаків. Водночас польська сторона зацікавлена в отриманні окремих зразків безпілотних систем українського виробництва.

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У Міністерстві оборони підтвердили, що восени 2025 року фахівці Збройних сил України здійснили технічний огляд частини польських винищувачів МіГ-29. Раніше про це повідомляло видання Onet. За інформацією його джерела в уряді Польщі, після інспекції українська делегація дійшла висновку, що технічний стан 14 літаків, передачу яких обговорювали сторони, є незадовільним. У зв'язку з цим Київ готовий прийняти ці винищувачі лише за умови, що Польща проведе їх модернізацію власним коштом.

Передання Україні польських МіГів

  • У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.
  • Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
  • Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
  • Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.
  • Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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Міноборони (7984) Польща (9621) літак (3130)
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Топ коментарі
+4
Безпілотні технології не можна передавати, бо то гарантія від потенційної паціфікацій, операції Вісла або "волинської різні" з боку Польщі. Адже досі багато польських політиків неприховано марять "східними кресами" та ще й людей накручують, падлюки.
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18.07.2026 14:41 Відповісти
+3
А можна перетворити старий міг на беспілотник, щоб знести ямальський хрест!
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18.07.2026 14:36 Відповісти
+2
Ну, хіба що з трьох еропланів, можна злампічити один, лише для НАВЧАЛЬНИХ польотів??? А технологія ******** дронів в Україні, ліцензії, ПЗ, та інші справи, це уже ЗОВСІМ ІНШИЙ розклад!!!
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18.07.2026 14:38 Відповісти

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