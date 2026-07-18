Украина и Польша возобновили переговоры о передаче МиГ-29: Киев просит самолеты, оборудование и документацию

Украина и Польша возобновили консультации по поводу возможной передачи польских истребителей МиГ-29. При этом украинская сторона стремится получить не только сами самолеты, но и комплект оборудования и технических средств, необходимых для их обслуживания и эксплуатации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос "Милитарного".

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Детали

Кроме того, стороны обсуждают возможность передачи технической и ремонтно-эксплуатационной документации, необходимой для обслуживания самолетов. В то же время польская сторона заинтересована в получении отдельных образцов беспилотных систем украинского производства.

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В Министерстве обороны подтвердили, что осенью 2025 года специалисты Вооружённых сил Украины провели технический осмотр части польских истребителей МиГ-29. Ранее об этом сообщало издание Onet. По информации его источника в правительстве Польши, после инспекции украинская делегация пришла к выводу, что техническое состояние 14 самолетов, передачу которых обсуждали стороны, является неудовлетворительным. В связи с этим Киев готов принять эти истребители только при условии, что Польша проведет их модернизацию за свой счет.

Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. В настоящее время их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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