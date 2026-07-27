Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на технологии дронов, но время истекает, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава по-прежнему рассматривает вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29, на которые также претендует Болгария. Условием соглашения является передача Украиной современных технологий в области беспилотных летательных аппаратов. Косиняк-Камыш отметил, что это предложение находится на рассмотрении, но времени для принятия решения украинской стороной остается все меньше.

Об этом он заявил в интервью WP, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Все зависит от украинской стороны"

Польский министр заявил, что результат переговоров сегодня зависит от украинской стороны.

"Наше предложение лежит на столе, у нас есть МиГи, в которых заинтересована Украина... Видя, как Украина развила дронную промышленность и продает дроны на Ближний Восток - то есть не все произведенные дроны она тратит на войну, а значит, имеет мощности, превышающие потребности фронта и собственной армии, и зарабатывает на этом - настал момент сказать, чего мы ждем от них. Ноу-хау в том, в чем они сильны. И чтобы они пошли на сотрудничество. Чтобы передали нам часть дронов, которыми мы могли бы пользоваться. Мы действительно открыты для различного рода решений. Это имеет также символическое значение, а не только практическое. И я несколько разочарован, что даже этот символический аспект не удалось реализовать", - заявил глава минобороны Польши.

Косиняк-Камыш отметил, что сейчас ведутся дискуссии между штабами по поводу обслуживания этих самолетов и их ремонта: кто должен их проводить и за чей счет.

Состояние самолетов

"Эти самолеты в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что болгары хотят их купить. Если кто-то заинтересован в том, чтобы за них заплатить, это означает, что они действительно хороши", - сказал польский министр.

Он добавил, что сейчас первоочередная цель - достичь договоренности с Украиной.

Времени остается мало

"Если это не удастся - ну что ж, пожалуйста. Времени для Украины в этом вопросе остается все меньше, в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение", - заявил Косиняк-Камыш.

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Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года министерство национальной обороны Польши и генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" - обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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