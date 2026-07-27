Нападение на украинцев в Польше: полиция задержала двух мужчин. ФОТО

В Польше правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского в сети X.

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Нападение из-за акцента и задержание подозреваемых

Инцидент произошел 26 июля во Вроцлаве. Молодая украинская пара зашла в магазин недалеко от своего дома. После выхода на улицу их начали преследовать несколько мужчин.

По имеющейся информации, причиной нападения мог стать их акцент. Как следствие, украинцев жестоко избили.

"Двоих мужчин, задержанных полицией Вроцлава, подозревают в избиении украинской пары", — сообщил министр.

Отмечается, что подозреваемые ранее уже фигурировали в полицейских реестрах. Одного из них задержали бойцы антитеррористического подразделения, когда он пытался покинуть город.

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Реакция дипломатов и предыдущие инциденты

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало польских правоохранителей оперативно отреагировать на этот случай.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил консульству срочно принять необходимые меры.

Он также отметил, что в последнее время в Польше все чаще фиксируются случаи агрессии, направленной против украинских граждан.

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