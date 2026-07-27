Посол Украины отреагировал на нападение на украинскую пару во Вроцлаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал нападение на украинскую пару во Вроцлаве, заявив, что в последнее время в стране участились случаи насилия и агрессии в отношении граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дипломат подчеркнул, что каждый такой инцидент должен быть тщательно расследован, а виновные - привлечены к ответственности.

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По словам Боднара, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству Украины во Вроцлаве незамедлительно принять все необходимые меры в связи с нападением.

"Любые проявления насилия, ксенофобии и ненависти неприемлемы и не имеют места в демократическом обществе", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что в последнее время в Польше все чаще фиксируются случаи агрессии, направленной против украинских граждан.

Напомним, ранее во Вроцлаве напали на украинскую пару. Инцидент получил широкую огласку, а его обстоятельства выясняют польские правоохранительные органы.

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