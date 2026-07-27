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Новости Избиение украинцев в Польше
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Посол Украины отреагировал на нападение на украинскую пару во Вроцлаве

В Польше расследуют нападение на украинцев из-за украинского акцента

Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал нападение на украинскую пару во Вроцлаве, заявив, что в последнее время в стране участились случаи насилия и агрессии в отношении граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дипломат подчеркнул, что каждый такой инцидент должен быть тщательно расследован, а виновные - привлечены к ответственности.

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По словам Боднара, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству Украины во Вроцлаве незамедлительно принять все необходимые меры в связи с нападением.

"Любые проявления насилия, ксенофобии и ненависти неприемлемы и не имеют места в демократическом обществе", - подчеркнул посол.

Он также отметил, что в последнее время в Польше все чаще фиксируются случаи агрессии, направленной против украинских граждан.

  • Напомним, ранее во Вроцлаве напали на украинскую пару. Инцидент получил широкую огласку, а его обстоятельства выясняют польские правоохранительные органы.

Читайте: Полиция Польши усиливает борьбу с преступлениями против украинцев после роста их числа

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избиение (9978) Польша (9607) посольство Украины (353) украинцы (2916)
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Топ комментарии
+7
українці- повертайтесь додому! ви там непотрібні а ваше майно потрібно комусь захащати!
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27.07.2026 13:34 Ответить
+5
То якісь дивні поляки, темношкірі нєгри. Можливо тут національність і ні до чого. Хай поліція розбирається
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27.07.2026 13:35 Ответить
+4
в коментах українці в Польщі пишуть, мовляв, наші діти освоїли мову та вчаться тут.
В іншу країну їхати складно, додому-війна.
От і терплять.
Очевидно, їм простіше терпіти приниження, ніж ризикувати повернутись під обстріли та мобілізацію.
У мене враження, що вони там переймаються подібними випадками меньше, ніж ми тут.
А мало би бути навпаки.
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27.07.2026 13:49 Ответить

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