Посол Украины отреагировал на нападение на украинскую пару во Вроцлаве
Посол Украины в Польше Василий Боднар прокомментировал нападение на украинскую пару во Вроцлаве, заявив, что в последнее время в стране участились случаи насилия и агрессии в отношении граждан Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дипломат подчеркнул, что каждый такой инцидент должен быть тщательно расследован, а виновные - привлечены к ответственности.
По словам Боднара, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству Украины во Вроцлаве незамедлительно принять все необходимые меры в связи с нападением.
"Любые проявления насилия, ксенофобии и ненависти неприемлемы и не имеют места в демократическом обществе", - подчеркнул посол.
Он также отметил, что в последнее время в Польше все чаще фиксируются случаи агрессии, направленной против украинских граждан.
- Напомним, ранее во Вроцлаве напали на украинскую пару. Инцидент получил широкую огласку, а его обстоятельства выясняют польские правоохранительные органы.
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В іншу країну їхати складно, додому-війна.
От і терплять.
Очевидно, їм простіше терпіти приниження, ніж ризикувати повернутись під обстріли та мобілізацію.
У мене враження, що вони там переймаються подібними випадками меньше, ніж ми тут.
А мало би бути навпаки.