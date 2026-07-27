Посол України відреагував на напад на українську пару у Вроцлаві
Посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував напад на українську пару у Вроцлаві, заявивши, що останнім часом у країні почастішали випадки насильства та агресії щодо громадян України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український дипломат наголосив, що кожен такий інцидент має бути ретельно розслідуваний, а винні – притягнуті до відповідальності.
За словами Боднара, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству України у Вроцлаві невідкладно вжити всіх необхідних заходів у зв'язку з нападом.
"Будь-які прояви насильства, ксенофобії та ненависті є неприйнятними та не мають місця в демократичному суспільстві", – наголосив посол.
Він також зазначив, що останнім часом у Польщі дедалі частіше фіксують випадки агресії, спрямованої проти українських громадян.
- Нагадаємо, раніше у Вроцлаві напали на українську пару. Інцидент набув широкого розголосу, а його обставини з'ясовують польські правоохоронці.
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В іншу країну їхати складно, додому-війна.
От і терплять.
Очевидно, їм простіше терпіти приниження, ніж ризикувати повернутись під обстріли та мобілізацію.
У мене враження, що вони там переймаються подібними випадками меньше, ніж ми тут.
А мало би бути навпаки.