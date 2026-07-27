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Новини Побиття українців у Польщі
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Посол України відреагував на напад на українську пару у Вроцлаві

У Польщі розслідують напад на українців через український акцент

Посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував напад на українську пару у Вроцлаві, заявивши, що останнім часом у країні почастішали випадки насильства та агресії щодо громадян України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український дипломат наголосив, що кожен такий інцидент має бути ретельно розслідуваний, а винні – притягнуті до відповідальності.

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За словами Боднара, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству України у Вроцлаві невідкладно вжити всіх необхідних заходів у зв'язку з нападом.

"Будь-які прояви насильства, ксенофобії та ненависті є неприйнятними та не мають місця в демократичному суспільстві", – наголосив посол.

Він також зазначив, що останнім часом у Польщі дедалі частіше фіксують випадки агресії, спрямованої проти українських громадян.

  • Нагадаємо, раніше у Вроцлаві напали на українську пару. Інцидент набув широкого розголосу, а його обставини з'ясовують польські правоохоронці.

Читайте: Поліція Польщі посилює боротьбу зі злочинами проти українців після зростання їх кількості

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побиття (1117) Польща (7581) посольство України (303) українці (1637)
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Топ коментарі
+5
українці- повертайтесь додому! ви там непотрібні а ваше майно потрібно комусь захащати!
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27.07.2026 13:34 Відповісти
+5
То якісь дивні поляки, темношкірі нєгри. Можливо тут національність і ні до чого. Хай поліція розбирається
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27.07.2026 13:35 Відповісти
+4
в коментах українці в Польщі пишуть, мовляв, наші діти освоїли мову та вчаться тут.
В іншу країну їхати складно, додому-війна.
От і терплять.
Очевидно, їм простіше терпіти приниження, ніж ризикувати повернутись під обстріли та мобілізацію.
У мене враження, що вони там переймаються подібними випадками меньше, ніж ми тут.
А мало би бути навпаки.
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27.07.2026 13:49 Відповісти

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