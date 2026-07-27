"Украина не станет членом ЕС под знаменем Бандеры": министр обороны Польши Косиняк-Камыш выдвинул условия Киеву

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш снова привязал перспективу вступления Украины в Европейский Союз с историческими спорами между Киевом и Варшавой. По его словам, Украина не сможет стать членом ЕС, если будет продолжать, как он выразился, "идти под знаменем Бандеры".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Косиняка-Камыша для WP, польский чиновник заявил, что нерешенные исторические вопросы могут стать серьезным препятствием для украинской евроинтеграции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украина не станет членом ЕС, если будет вступать в него под знаменем Бандеры", - сказал министр.

Он сравнил украинскую историческую политику с отношением европейских стран к спорным фигурам и движениям времен Второй мировой войны. По словам Косиняка-Камыша, европейское сообщество нельзя строить на истории, которую часть его членов считает враждебной.

Польский вице-премьер также назвал три шага, которых Варшава ожидает от Украины. Первым он считает признание событий на Волыни, в Восточной Малопольше и Восточной Галиции в 1943–1944 годах геноцидом поляков. Вторым - достойное почтение памяти и захоронение жертв, а третьим - взаимное прощение.

"Трудно не ожидать, что если у солдат Вермахта есть свои могилы, то у польских жертв должен быть крест, перед которым можно зажечь лампадку", - заявил Косиняк-Камыш.

В то же время он прогнозирует, что переговоры о вступлении Украины в ЕС продлятся еще много лет. Министр также выразил сомнение в том, действительно ли все представители украинской политической элиты готовы работать по правилам Евросоюза.

Косиняк-Камыш не впервые использует исторические споры в контексте украинской евроинтеграции. Его заявления регулярно вызывают острую реакцию в Украине, где подчеркивают, что вопросы исторической памяти не должны превращаться в инструмент политического давления.

Читайте: 80% граждан Польши считают, что от польско-украинских споров выигрывает Россия, - опрос