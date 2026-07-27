"Україна не стане членом ЄС під знаменом Бандери": міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш висунув умови Києву

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш знову пов’язав перспективу вступу України до Європейського Союзу з історичними суперечками між Києвом і Варшавою. За його словами, Україна не зможе стати членом ЄС, якщо продовжуватиме, як він висловився, "йти під знаменом Бандери".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв’ю Косіняка-Камиша для WP, польський урядовець заявив, що невирішені історичні питання можуть стати серйозною перешкодою для української євроінтеграції.

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"Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери", – сказав міністр.

Він порівняв українську історичну політику зі ставленням європейських країн до суперечливих постатей і рухів часів Другої світової війни. За словами Косіняка-Камиша, європейську спільноту не можна будувати на історії, яку частина її членів вважає ворожою.

Польський віцепрем’єр також назвав три кроки, яких Варшава очікує від України. Першим він вважає визнання подій на Волині, у Східній Малопольщі та Східній Галичині у 1943–1944 роках геноцидом поляків. Другим – належне вшанування та поховання жертв, а третім – взаємне прощення.

"Важко не очікувати, що якщо солдати Вермахту мають свої могили, польські жертви повинні мати хрест, перед яким можна запалити лампадку", – заявив Косіняк-Камиш.

Водночас він спрогнозував, що переговори про вступ України до ЄС триватимуть ще багато років. Міністр також поставив під сумнів, чи всі українські політичні еліти справді готові працювати за правилами Євросоюзу.

Косіняк-Камиш не вперше використовує історичні суперечки у контексті української євроінтеграції. Його заяви регулярно викликають гостру реакцію в Україні, де наголошують, що питання історичної пам’яті не повинні перетворюватися на інструмент політичного тиску.

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