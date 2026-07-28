Задержанным за избиение украинской супружеской пары во Вроцлаве грозит до пяти лет лишения свободы, - СМИ

Двум мужчинам, задержанным после жестокого избиения украинской супружеской пары в польском Вроцлаве, грозит до пяти лет лишения свободы. Им инкриминируют избиение и насилие, совершенные на почве национальной ненависти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач. Обоих задержанных допросят в районной прокуратуре Вроцлав-Пше Поле, после чего им официально предъявят обвинение.

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По словам прокурора, подозреваемым инкриминируются преступления по статьям 158 (избиение) и 119 (насилие на почве национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Польши. Максимальное наказание по этим статьям составляет до пяти лет лишения свободы.

В то же время третий участник нападения пока остается на свободе. По словам Длубача, полиция продолжает его розыск.

Как сообщалось, нападение на украинскую супружескую пару произошло в воскресенье во Вроцлаве. По данным польских СМИ, задержанными оказались 27-летний и 45-летний мужчины. Один из них ранее имел проблемы с законом, другой принадлежит к среде футбольных хулиганов. Оба участвуют в турнирах по смешанным единоборствам.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, во Вроцлаве задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении граждан Украины. Один из них пытался покинуть город, однако его задержали бойцы антитеррористического подразделения польской полиции.

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