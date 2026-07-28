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Новости Избиение украинцев в Польше
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Задержанным за избиение украинской супружеской пары во Вроцлаве грозит до пяти лет лишения свободы, - СМИ

Подозреваемым в избиении украинцев во Вроцлаве грозит до пяти лет тюрьмы

Двум мужчинам, задержанным после жестокого избиения украинской супружеской пары в польском Вроцлаве, грозит до пяти лет лишения свободы. Им инкриминируют избиение и насилие, совершенные на почве национальной ненависти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач. Обоих задержанных допросят в районной прокуратуре Вроцлав-Пше Поле, после чего им официально предъявят обвинение.

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По словам прокурора, подозреваемым инкриминируются преступления по статьям 158 (избиение) и 119 (насилие на почве национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Польши. Максимальное наказание по этим статьям составляет до пяти лет лишения свободы.

В то же время третий участник нападения пока остается на свободе. По словам Длубача, полиция продолжает его розыск.

Как сообщалось, нападение на украинскую супружескую пару произошло в воскресенье во Вроцлаве. По данным польских СМИ, задержанными оказались 27-летний и 45-летний мужчины. Один из них ранее имел проблемы с законом, другой принадлежит к среде футбольных хулиганов. Оба участвуют в турнирах по смешанным единоборствам.

  • Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, во Вроцлаве задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении граждан Украины. Один из них пытался покинуть город, однако его задержали бойцы антитеррористического подразделения польской полиции.

Читайте: Полиция Польши усиливает борьбу с преступлениями против украинцев после роста их числа

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избиение (9982) Польша (9612) украинцы (2921)
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Топ комментарии
+16
Це - тупі виконавці.
Заклик бити українців поміж строк йде з виступів фашиста Навроцького.
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28.07.2026 13:45 Ответить
+11
Польських фашистів, це глибоко зтурбувало!!??
Навроцький з оточенням, передачі їм носитиме?? Або може амністувати?
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28.07.2026 13:42 Ответить
+11
Більшість поляків - це хороші люди. Чому ви робите висновок про людей і націю на основі дій окремих злочинців і самі рлзпалюєте таким чином ненависть навіть до хороших людей, на основі свого ставлення до окремих злочинців? Цих злочинців знайшли і гарантовано покарають. Це все, що треба розуміти про країну. В них працює верховенство права і злочинці отримують невідворотне покарання за свої злочини. Відповідно, системно - це хороша країна і люди. У них є злочинність, так, як в усіх країнах світу. Але вони не толерують її, а ведуть з нею боротьбу.
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28.07.2026 13:55 Ответить

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