Задержанным за избиение украинской супружеской пары во Вроцлаве грозит до пяти лет лишения свободы, - СМИ
Двум мужчинам, задержанным после жестокого избиения украинской супружеской пары в польском Вроцлаве, грозит до пяти лет лишения свободы. Им инкриминируют избиение и насилие, совершенные на почве национальной ненависти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач. Обоих задержанных допросят в районной прокуратуре Вроцлав-Пше Поле, после чего им официально предъявят обвинение.
По словам прокурора, подозреваемым инкриминируются преступления по статьям 158 (избиение) и 119 (насилие на почве национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Польши. Максимальное наказание по этим статьям составляет до пяти лет лишения свободы.
В то же время третий участник нападения пока остается на свободе. По словам Длубача, полиция продолжает его розыск.
Как сообщалось, нападение на украинскую супружескую пару произошло в воскресенье во Вроцлаве. По данным польских СМИ, задержанными оказались 27-летний и 45-летний мужчины. Один из них ранее имел проблемы с законом, другой принадлежит к среде футбольных хулиганов. Оба участвуют в турнирах по смешанным единоборствам.
- Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, во Вроцлаве задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении граждан Украины. Один из них пытался покинуть город, однако его задержали бойцы антитеррористического подразделения польской полиции.
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Заклик бити українців поміж строк йде з виступів фашиста Навроцького.
Навроцький з оточенням, передачі їм носитиме?? Або може амністувати?