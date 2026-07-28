Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападение на украинскую пару во Вроцлаве
Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что радикальные группировки становятся всё смелее, поскольку чувствуют политическую поддержку. Он также обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet и RMF24, об этом Туск заявил перед заседанием правительства 28 июля. Польский премьер подчеркнул, что страна должна вести решительную борьбу с насилием и преступлениями на почве ненависти.
По словам Туска, "бандиты, хулиганы и эта культура насилия становятся всё более дерзкими", а одним из подтверждений этого он назвал нападавшего, который избил украинку и называл себя "защитником границ".
Именно поэтому глава правительства публично обратился к президенту Каролю Навроцкому с просьбой прервать молчание по поводу этого инцидента и обратить внимание на деятельность радикальных группировок.
Туск также выразил надежду, что правоохранительные органы будут оперативно задерживать виновных в подобных преступлениях и обеспечат их наказание.
Отдельно премьер подчеркнул, что нападения на украинцев противоречат интересам самой Польши. Он призвал граждан не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о любых проявлениях насилия.
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
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