Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападение на украинскую пару во Вроцлаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что радикальные группировки становятся всё смелее, поскольку чувствуют политическую поддержку. Он также обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet и RMF24, об этом Туск заявил перед заседанием правительства 28 июля. Польский премьер подчеркнул, что страна должна вести решительную борьбу с насилием и преступлениями на почве ненависти.

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По словам Туска, "бандиты, хулиганы и эта культура насилия становятся всё более дерзкими", а одним из подтверждений этого он назвал нападавшего, который избил украинку и называл себя "защитником границ".

Именно поэтому глава правительства публично обратился к президенту Каролю Навроцкому с просьбой прервать молчание по поводу этого инцидента и обратить внимание на деятельность радикальных группировок.

Туск также выразил надежду, что правоохранительные органы будут оперативно задерживать виновных в подобных преступлениях и обеспечат их наказание.

Отдельно премьер подчеркнул, что нападения на украинцев противоречат интересам самой Польши. Он призвал граждан не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о любых проявлениях насилия.

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

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