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Новости Избиение украинцев в Польше
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Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападение на украинскую пару во Вроцлаве

Туск после нападения на украинцев во Вроцлаве обратился к президенту Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве заявил, что радикальные группировки становятся всё смелее, поскольку чувствуют политическую поддержку. Он также обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet и RMF24, об этом Туск заявил перед заседанием правительства 28 июля. Польский премьер подчеркнул, что страна должна вести решительную борьбу с насилием и преступлениями на почве ненависти.

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По словам Туска, "бандиты, хулиганы и эта культура насилия становятся всё более дерзкими", а одним из подтверждений этого он назвал нападавшего, который избил украинку и называл себя "защитником границ".

Именно поэтому глава правительства публично обратился к президенту Каролю Навроцкому с просьбой прервать молчание по поводу этого инцидента и обратить внимание на деятельность радикальных группировок.

Туск также выразил надежду, что правоохранительные органы будут оперативно задерживать виновных в подобных преступлениях и обеспечат их наказание.

Отдельно премьер подчеркнул, что нападения на украинцев противоречат интересам самой Польши. Он призвал граждан не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о любых проявлениях насилия.

  • Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

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Автор: 

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Топ комментарии
+13
Якщо не замовник, то натхненник-точно.
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28.07.2026 14:42 Ответить
+11
Навроцький - головний замовник подібних нападів.
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28.07.2026 14:40 Ответить
+6
Виявилось, що ці качкИ звичайні польські фашисти.
Бачив відео, де їм подібні хвалять Навроцького...
Он воно як буває: нам дорікають Бандерою, а у самих
фашисти маскуються під "захисників жінок" і дякують президенту...
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28.07.2026 14:47 Ответить

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