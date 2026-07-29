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Новости Избиение украинцев в Польше
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Избиение украинской пары во Вроцлаве: суд арестовал двух подозреваемых на три месяца

избиение украинцев во Вроцлаве

В среду, 29 июля, суд во Вроцлаве арестовал на три месяца двух подозреваемых по делу об избиении украинской пары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Выбраны меры пресечения для двух фигурантов 

Суд применил к 45-летнему Адаму К. и 27-летнему Томашу К. меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Мужчины не признали себя виновными в нападении.

Как сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Якуб Длубач, Томаш К. дал показания, тогда как Адам К. отказался это делать.

Поиски третьего нападавшего продолжаются.

Накануне прокуратура Вроцлава предъявила задержанным обвинения в нападении и насилии на национальной почве. Адама К. также обвинили в рецидиве. В случае обвинительного приговора ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

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Что предшествовало

  • Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали потерпевших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

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Автор: 

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Топ комментарии
+6
кожного дня подібні інцидентм! не будь те холопами- повертайтесь в Україну!
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29.07.2026 17:35 Ответить
+5
З такими "друзями" як то кажуть і ворогів не треба..
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29.07.2026 17:34 Ответить
+3
Вони будуть терпіти все, лиш би тільки не повернутись і не мобілізуватись.
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29.07.2026 17:41 Ответить

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