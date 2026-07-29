Избиение украинской пары во Вроцлаве: суд арестовал двух подозреваемых на три месяца

В среду, 29 июля, суд во Вроцлаве арестовал на три месяца двух подозреваемых по делу об избиении украинской пары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Выбраны меры пресечения для двух фигурантов

Суд применил к 45-летнему Адаму К. и 27-летнему Томашу К. меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Мужчины не признали себя виновными в нападении.

Как сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Якуб Длубач, Томаш К. дал показания, тогда как Адам К. отказался это делать.

Поиски третьего нападавшего продолжаются.

Накануне прокуратура Вроцлава предъявила задержанным обвинения в нападении и насилии на национальной почве. Адама К. также обвинили в рецидиве. В случае обвинительного приговора ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

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Что предшествовало

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали потерпевших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

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