Посол України в Польщі Боднар пояснив появу вірусних відео з нападами на українців

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що напади та прояви нетерпимості до українців у Польщі траплялися і раніше, однак сьогодні українці краще знають, як захищати свої права та фіксувати такі випадки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

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За словами Боднара, з 2022 року в Польщі вже було чимало випадків булінгу, агресивної поведінки та нападів на українців.

"Таких ситуацій, якщо ви подивитеся, з 22-го року було достатньо багато. Булінги, нетерпимість, висловлювання і так далі, але не кожен раз українці могли себе відверто захистити", – зазначив він.

Посол наголосив, що Польща є правовою державою, а правоохоронні органи оперативно реагують на подібні інциденти за наявності доказів.

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За його словами, на початку цього року посольство спільно з польським адвокатом підготувало спеціальний порадник для українців із рекомендаціями, як діяти у разі нападів чи агресії.

"Є рекомендація також, якщо є така можливість, записати зухвалу чи агресивну поведінку проти тебе для того, щоб потім можна було використати доказ в суді", – пояснив дипломат.

Водночас Боднар зазначив, що багато українців спочатку публікують такі записи в інтернеті, а вже потім звертаються до правоохоронців.

"Замість того, щоб використовувати їх в суді відразу, вони зразу пускають це в інтернет. І це стає вірусним відео із відповідною реакцією. Звичайно, і ми, і польська сторона змушені швидко реагувати", – додав посол.

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