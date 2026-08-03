Поліція Польщі назвала причину бійки, під час якої побили трьох українців у Любуському воєводстві
Польська поліція заявила, що попередньою причиною конфлікту, під час якого в Любуському воєводстві побили трьох громадян України, стало порушення нічного спокою через гучну музику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це в ефірі Radio ZET заявив речник Воєводської поліції в Гожуві-Великопольському Мачей Кімет.
Що відомо про інцидент
За словами Кімета, попередні висновки слідства свідчать, що конфлікт розпочався після того, як громадяни України голосно слухали музику з автомобіля.
"Попередні висновки свідчать, що причиною бійки стало прослуховування гучної музики громадянами України. Одну з осіб, як повідомляється, було побито, після чого побили ще двох людей. Зловмисники втекли з місця події", – сказав він.
Нападників розшукують
Наразі польські правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та проводять заходи для затримання нападників. Відомо, що у справі вже допитали одну особу.
У поліції також повідомили, що ніхто з учасників бійки не зазнав травм, які потребували госпіталізації.
За перебігом розслідування стежить Генеральне консульство України у Вроцлаві.
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