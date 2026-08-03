Полиция Польши назвала причину драки, в ходе которой избили трех украинцев в Любуском воеводстве
Польская полиция заявила, что предварительной причиной конфликта, в ходе которого в Любуском воеводстве избили трех граждан Украины, стало нарушение ночного покоя из-за громкой музыки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом в эфире Radio ZET заявил пресс-секретарь Воеводской полиции в Гожуве-Великопольском Мачей Кимет.
Что известно об инциденте
По словам Кимета, предварительные выводы следствия свидетельствуют, что конфликт начался после того, как граждане Украины громко слушали музыку из автомобиля.
"Предварительные выводы свидетельствуют, что причиной драки стало прослушивание громкой музыки гражданами Украины. Один из них, как сообщается, был избит, после чего избили еще двух человек. Злоумышленники скрылись с места происшествия", — сказал он.
Нападающих разыскивают
В настоящее время польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и проводят мероприятия по задержанию нападавших. Известно, что по делу уже допросили одного человека.
В полиции также сообщили, что никто из участников драки не получил травм, требующих госпитализации.
За ходом расследования следит Генеральное консульство Украины во Вроцлаве.
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