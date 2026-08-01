Дважды ударил по голове деревянной тростью: в Польше задержан 76-летний нападавший на украинку

Следователи уголовного управления полиции города Гдыня задержали 76-летнего мужчину, гражданина Польши, который напал на 40-летнюю гражданку Украины.

Об этом сообщает полиция в Поморском воеводстве Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в полиции

Как отмечается, злоумышленник дважды ударил женщину по голове деревянной тростью, а после инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Районная прокуратура в Гдыне возбудила дело о преступлении, связанном с причинением телесных повреждений потерпевшей.

"На данный момент обстоятельства не указывают на то, что инцидент произошел по мотивам национальной предвзятости. По данному делу продолжаются дальнейшие процессуальные действия", - сообщила Поморская полиция.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что неизвестный в Польше напал на 40-летнюю женщину из Украины и разбил ей голову палкой.

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям - гражданам Украины - из-за их национальности.

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