Регулярно оскорблял и угрожал соседям-украинцам: в Польше задержали 63-летнего мужчину

В Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя под Варшавой, которого подозревают в оскорблениях и угрозах в адрес соседей — граждан Украины — из-за их национальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet со ссылкой на правоохранительные органы.

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Что известно

Так, по данным полиции, мужчину задержали и поместили в изолятор.

Отмечается, что подозреваемый регулярно оскорблял украинских соседей, используя нецензурную лексику и высказывания на почве национальной ненависти.

Известно также, что он угрожал одному из потерпевших, в результате чего 25-летний гражданин Украины был вынужден укрыться в своем автомобиле, чтобы избежать нападения. Потерпевший зафиксировал поведение мужчины на видео, которое впоследствии опубликовал в социальных сетях.

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"Каждый, кто совершает преступление на почве ненависти, должен понести уголовную ответственность. Публичные оскорбления людей из-за их национальности являются преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в заявлении полиции.

Что предшествовало

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

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