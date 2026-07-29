Регулярно оскорблял и угрожал соседям-украинцам: в Польше задержали 63-летнего мужчину
В Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя под Варшавой, которого подозревают в оскорблениях и угрозах в адрес соседей — граждан Украины — из-за их национальности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet со ссылкой на правоохранительные органы.
Что известно
Так, по данным полиции, мужчину задержали и поместили в изолятор.
Отмечается, что подозреваемый регулярно оскорблял украинских соседей, используя нецензурную лексику и высказывания на почве национальной ненависти.
Известно также, что он угрожал одному из потерпевших, в результате чего 25-летний гражданин Украины был вынужден укрыться в своем автомобиле, чтобы избежать нападения. Потерпевший зафиксировал поведение мужчины на видео, которое впоследствии опубликовал в социальных сетях.
"Каждый, кто совершает преступление на почве ненависти, должен понести уголовную ответственность. Публичные оскорбления людей из-за их национальности являются преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в заявлении полиции.
Что предшествовало
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль