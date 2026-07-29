Ответом Навроцкого на призыв отреагировать на избиение украинской пары во Вроцлаве пока что является молчание, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, отреагировал ли президент Кароль Навроцкий на его призыв "прекратить молчать" по поводу недавнего нападения на украинскую пару во Вроцлаве.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Есть ли реакция?

Туск подчеркнул, что осуждения заслуживает не только само насилие, но и "удар по ключевому интересу Польши, которым является наша репутация".

Ответом пока является молчание… Как известно, зло визуально привлекательнее, интереснее, и требуется гораздо меньше усилий, чтобы разрушить чью-то репутацию, чем чтобы ее построить. Поляки строили эту репутацию десятки лет очень тяжёлым трудом", – отметил премьер.

Он добавил, что ожидает от Навроцкого заявления о том, что "нет абсолютно никакого алиби, никакого оправдания для такого рода актов".

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Что предшествовало

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

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