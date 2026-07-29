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Новости Избиение украинцев в Польше
2 011 19

Ответом Навроцкого на призыв отреагировать на избиение украинской пары во Вроцлаве пока что является молчание, - Туск

Туск об обращении к Навроцкому

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, отреагировал ли президент Кароль Навроцкий на его призыв "прекратить молчать" по поводу недавнего нападения на украинскую пару во Вроцлаве.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Есть ли реакция?

 Туск подчеркнул, что осуждения заслуживает не только само насилие, но и "удар по ключевому интересу Польши, которым является наша репутация".

Ответом пока является молчание… Как известно, зло визуально привлекательнее, интереснее, и требуется гораздо меньше усилий, чтобы разрушить чью-то репутацию, чем чтобы ее построить. Поляки строили эту репутацию десятки лет очень тяжёлым трудом", – отметил премьер.

Он добавил, что ожидает от Навроцкого заявления о том, что "нет абсолютно никакого алиби, никакого оправдания для такого рода актов".

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Что предшествовало

  • Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

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Автор: 

Польша (9617) Туск Дональд (941) Навроцкий Кароль (203)
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Топ комментарии
+10
Українофоби Навроцький і Голобородько є ініціаторами штучно роздутих фейків про злочини українців, які через свою ботву і ідіотів спричинили ненависть однаєї частини народу проти іншої частини - поляків проти українціув. Навіщо лізти туди, де ти не розбираєшся, виключно для піару і рейтингу? Допомогли ідіоти? Ця істерія не на один день і не на один рік. Багато буде постраждавших з української і польської сторони. І як показав час все це на користь виключно росії, яка використала ідіотів на повну.
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29.07.2026 12:27 Ответить
+3
ультраправий фашист і реагування на побиття, ксеноіобію, цькування украінців це як бджоли проти меду
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29.07.2026 12:27 Ответить
+3
Чого сидіти в Польщі є другі країни
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29.07.2026 12:28 Ответить

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