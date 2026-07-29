Відповіддю Навроцького на заклик відреагувати на побиття української пари у Вроцлаві поки що є мовчання, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, чи відреагував президент Кароль Навроцький на його заклик "припинити мовчати" щодо нещодавнього нападу на українську пару у Вроцлаві.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Чи є реакція?

Так, Туск наголосив, що на засудження заслуговує не лише саме насильство, а й "удар по ключовому інтересу Польщі, яким є наша репутація".

Відповіддю наразі є мовчання… Як відомо, зло є візуально привабливішим, цікавішим, і потрібно набагато менше зусиль, щоб зруйнувати чиюсь репутацію, ніж щоб її побудувати. Поляки будували цю репутацію десятки років дуже важкою працею", – зауважив прем’єр.

Він додав, що очікує від Навроцького заяви про те, що немає 2абсолютно жодного алібі, жодного виправдання для такого роду актів".

Читайте також: Напад на українців у Польщі: двом підозрюваним загрожує арешт на 3 місяці

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кракові поляк накинувся на українця : "На фронт, курво! Путін чекає на тебе". ВIДЕО