Відповіддю Навроцького на заклик відреагувати на побиття української пари у Вроцлаві поки що є мовчання, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, чи відреагував президент Кароль Навроцький на його заклик "припинити мовчати" щодо нещодавнього нападу на українську пару у Вроцлаві.
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Чи є реакція?
Так, Туск наголосив, що на засудження заслуговує не лише саме насильство, а й "удар по ключовому інтересу Польщі, яким є наша репутація".
Відповіддю наразі є мовчання… Як відомо, зло є візуально привабливішим, цікавішим, і потрібно набагато менше зусиль, щоб зруйнувати чиюсь репутацію, ніж щоб її побудувати. Поляки будували цю репутацію десятки років дуже важкою працею", – зауважив прем’єр.
Він додав, що очікує від Навроцького заяви про те, що немає 2абсолютно жодного алібі, жодного виправдання для такого роду актів".
Що передувало
- Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
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