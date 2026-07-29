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Новини Побиття українців у Польщі
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Відповіддю Навроцького на заклик відреагувати на побиття української пари у Вроцлаві поки що є мовчання, - Туск

Туск про звернення до Навроцького

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, чи відреагував президент Кароль Навроцький на його заклик "припинити мовчати" щодо нещодавнього нападу на українську пару у Вроцлаві.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Чи є реакція?

Так, Туск наголосив, що на засудження заслуговує не лише саме насильство, а й "удар по ключовому інтересу Польщі, яким є наша репутація".

Відповіддю наразі є мовчання… Як відомо, зло є візуально привабливішим, цікавішим, і потрібно набагато менше зусиль, щоб зруйнувати чиюсь репутацію, ніж щоб її побудувати. Поляки будували цю репутацію десятки років дуже важкою працею", – зауважив прем’єр.

Він додав, що очікує від Навроцького заяви про те, що немає 2абсолютно жодного алібі, жодного виправдання для такого роду актів".

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Що передувало

  • Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

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Польща (7591) Туск Дональд (682) Навроцький Кароль (203)
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Топ коментарі
+10
Українофоби Навроцький і Голобородько є ініціаторами штучно роздутих фейків про злочини українців, які через свою ботву і ідіотів спричинили ненависть однаєї частини народу проти іншої частини - поляків проти українціув. Навіщо лізти туди, де ти не розбираєшся, виключно для піару і рейтингу? Допомогли ідіоти? Ця істерія не на один день і не на один рік. Багато буде постраждавших з української і польської сторони. І як показав час все це на користь виключно росії, яка використала ідіотів на повну.
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29.07.2026 12:27 Відповісти
+3
ультраправий фашист і реагування на побиття, ксеноіобію, цькування украінців це як бджоли проти меду
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29.07.2026 12:27 Відповісти
+3
Чого сидіти в Польщі є другі країни
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29.07.2026 12:28 Відповісти

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