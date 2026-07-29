УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14502 відвідувача онлайн
Новини Відео Побиття українців у Польщі
9 195 90

У Кракові поляк накинувся на українця : "На фронт, курво! Путін чекає на тебе". ВIДЕО

У польському Кракові стався черговий інцидент на ґрунті ксенофобії за участю місцевого жителя та громадянина України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення у соціальних мережах, агресивний чоловік накинувся на українця з образами та погрозами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюднених кадрах видно, як поляк провокує конфлікт, нецензурно висловлюється та вигукує фрази на кшталт "На фронт, курво" й "Путін чекає на тебе".

Читайте: У Польщі за пів року кількість повідомлень про злочини проти українців зросла більш ніж на 30%, - Rzeczpospolita

Також дивіться: У Варшаві, Кракові та Вроцлаві люди вийшли на мітинги, щоб підтримати Україну. ФОТОрепортаж

Автор: 

ксенофобія (58) Польща (7591) українофобія (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+64
Уявляєте, що вони витворяли у окупованій Волині?
показати весь коментар
29.07.2026 10:08 Відповісти
+58
Так не їдьте до них і не працюйте у них.
показати весь коментар
29.07.2026 10:11 Відповісти
+26
ОЦЕ І Є ******* ПОЛЬША. Вона хоче щоб всі ми перевимерли за них, або робили в них за 100$
показати весь коментар
29.07.2026 10:05 Відповісти

Завантаження...

 
 