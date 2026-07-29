У Кракові поляк накинувся на українця : "На фронт, курво! Путін чекає на тебе". ВIДЕО
У польському Кракові стався черговий інцидент на ґрунті ксенофобії за участю місцевого жителя та громадянина України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення у соціальних мережах, агресивний чоловік накинувся на українця з образами та погрозами.
На оприлюднених кадрах видно, як поляк провокує конфлікт, нецензурно висловлюється та вигукує фрази на кшталт "На фронт, курво" й "Путін чекає на тебе".
Топ коментарі
+64 Trevo Trow
показати весь коментар29.07.2026 10:08 Відповісти Посилання
+58 Грицько Злий
показати весь коментар29.07.2026 10:11 Відповісти Посилання
+26 Михайло Иляш
показати весь коментар29.07.2026 10:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль