У Кракові поляк накинувся на українця : "На фронт, курво! Путін чекає на тебе". ВIДЕО

У польському Кракові стався черговий інцидент на ґрунті ксенофобії за участю місцевого жителя та громадянина України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення у соціальних мережах, агресивний чоловік накинувся на українця з образами та погрозами.

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На оприлюднених кадрах видно, як поляк провокує конфлікт, нецензурно висловлюється та вигукує фрази на кшталт "На фронт, курво" й "Путін чекає на тебе".

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