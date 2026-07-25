У Польщі вперше ухвалили резолюцію проти антиукраїнських настроїв

Міська рада польського Сопота першою в країні ухвалила офіційну резолюцію проти зростання антиукраїнських настроїв, ксенофобії та мови ненависті. Депутати закликали політиків не спекулювати на антиукраїнській риториці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це пише esopot.

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Текст резолюції ухвалили 23 липня.

Депутати наголосили, що Сопот залишається відкритим і безпечним містом, а сплеск неприязні до біженців є наслідком цілеспрямованої дезінформації, яку поширюють у мережі. У документі також звернули увагу на ситуацію в місцевих школах, де українські діти становлять 17% від усіх учнів.

Окрім цього, міськрада закликала польських політиків не використовувати антиукраїнську риторику заради виборчих рейтингів.

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"Ми з тривогою помічаємо, що задля миттєвих аплодисментів і виборчих бонусів деякі політики вирішують руйнувати польсько-українські взаємини. Це короткозорі дії, які завдають шкоди національним інтересам Польщі. Нагадуємо слова Єжи Ґедройця: "Немає вільної Польщі без вільної України"", - зазначили у резолюції.

Міська рада пропонує центральній владі Польщі запустити загальнонаціональну інформаційну кампанію на основі даних Головного статистичного управління, яка б показувала реальний внесок українців у польську економіку та сплату ними податків.

Також там закликають протидіяти ксенофобським наративам, які часто підживлюються зовнішніми центрами впливу для дестабілізації країни.

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