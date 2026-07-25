В Польше впервые приняли резолюцию против антиукраинских настроений
Городской совет польского Сопота первым в стране принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти. Депутаты призвали политиков не спекулировать на антиукраинской риторике.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом пишет esopot.
Текст резолюции был принят 23 июля.
Депутаты подчеркнули, что Сопот остается открытым и безопасным городом, а всплеск неприязни к беженцам является следствием целенаправленной дезинформации, распространяемой в сети. В документе также обратили внимание на ситуацию в местных школах, где украинские дети составляют 17% от всех учеников.
Кроме того, горсовет призвал польских политиков не использовать антиукраинскую риторику ради повышения избирательных рейтингов.
"Мы с тревогой отмечаем, что ради мгновенных аплодисментов и предвыборных бонусов некоторые политики решают разрушать польско-украинские отношения. Это близорукие действия, наносящие ущерб национальным интересам Польши. Напоминаем слова Ежи Гедройца: "Нет свободной Польши без свободной Украины"", — отмечается в резолюции.
Городской совет предлагает центральным властям Польши запустить общенациональную информационную кампанию на основе данных Главного статистического управления, которая бы показывала реальный вклад украинцев в польскую экономику и уплату ими налогов.
Также в резолюции содержится призыв противодействовать ксенофобским нарративам, которые часто подпитываются внешними центрами влияния с целью дестабилизации страны.
Что этому предшествовало?
- В Польше за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении граждан Украины.
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