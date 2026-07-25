В Польше впервые приняли резолюцию против антиукраинских настроений

Городской совет польского Сопота первым в стране принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти. Депутаты призвали политиков не спекулировать на антиукраинской риторике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом пишет esopot.

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Текст резолюции был принят 23 июля.

Депутаты подчеркнули, что Сопот остается открытым и безопасным городом, а всплеск неприязни к беженцам является следствием целенаправленной дезинформации, распространяемой в сети. В документе также обратили внимание на ситуацию в местных школах, где украинские дети составляют 17% от всех учеников.

Кроме того, горсовет призвал польских политиков не использовать антиукраинскую риторику ради повышения избирательных рейтингов.

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"Мы с тревогой отмечаем, что ради мгновенных аплодисментов и предвыборных бонусов некоторые политики решают разрушать польско-украинские отношения. Это близорукие действия, наносящие ущерб национальным интересам Польши. Напоминаем слова Ежи Гедройца: "Нет свободной Польши без свободной Украины"", — отмечается в резолюции.

Городской совет предлагает центральным властям Польши запустить общенациональную информационную кампанию на основе данных Главного статистического управления, которая бы показывала реальный вклад украинцев в польскую экономику и уплату ими налогов.

Также в резолюции содержится призыв противодействовать ксенофобским нарративам, которые часто подпитываются внешними центрами влияния с целью дестабилизации страны.

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