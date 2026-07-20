У Варшаві, Кракові та Вроцлаві люди вийшли на мітинги, щоб підтримати Україну. ФОТОрепортаж

У польських містах пройшла хвиля вуличних акцій. Поляки вийшли з національними прапорами Польщі та України, щоб заявити про свою солідарність з українським народом і виступити проти зростання ксенофобії.

Ініціаторами заходів виступили польські активісти та представники громадянського суспільства. Масштабні мітинги відбулися у Варшаві, Кракові та Вроцлаві, інформує Цензор.НЕТ.

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Організаторкою акції у Вроцлаві стала відома польська активістка Ева Трояновська. За її словами, головним приводом для виходу людей на вулиці стало занепокоєння через активізацію ворожих настроїв у публічному просторі.

"Сьогодні у Варшаві, Кракові та моєму улюбленому Вроцлаві - місті, яке завжди тримається до останнього - люди вийшли на вулиці, щоб сказати прості, але такі важливі слова: ми з Україною", - наголошують учасники дійства.

Організатори підкреслюють, що напругу між двома народами штучно підживлюють: окремі радикально налаштовані польські політики та масова атака російських ботів і інформаційні спецоперації РФ.

Головна мета мітингів - наочно продемонструвати, що абсолютна більшість поляків не піддається маніпуляціям Кремля, цінує сусідські взаємини та категорично засуджує мову ненависті.











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