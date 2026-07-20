Польща перевірить загрозу провокацій РФ із захопленими українськими дронами, - ЗМІ

Польща перевірить інформацію про можливу підготовку Росією провокацій із використанням українських ударних безпілотників, які потрапили до рук окупантів майже неушкодженими. Це питання стане однією з головних тем найближчого засідання безпекового комітету польського уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24 із посиланням на міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

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За словами міністра, Росія вже перехопила значну кількість українських ударних БпЛА, які застосовувалися для атак по військових цілях на території РФ. Існує ризик, що ці безпілотники можуть бути використані для гібридних операцій "під фальшивим прапором" проти європейських держав.

"Це буде однією з ключових тем завтрашньої зустрічі", – заявив Косіняк-Камиш, коментуючи порядок денний засідання безпекового комітету Ради міністрів.

Окрім потенційних провокацій із використанням дронів, польський уряд планує обговорити підвищення готовності до кібератак та захист критичної інфраструктури.

Міністр наголосив, що аналогічні загрози бачать і союзники Польщі по НАТО. За його словами, країни Балтії, Фінляндія та Румунія також вважають імовірними російські гібридні операції із застосуванням захоплених українських безпілотників.

"Ми бачимо, що це актуальна загроза для усього східного флангу НАТО", – підсумував глава польського Міноборони.

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