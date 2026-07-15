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Провокації та кампанії під "фальшивим прапором": Агресія РФ посилюється, - міністр оборони Литви Каунас

Каунас про провокації РФ

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що, хоча немає жодних даних про збільшення російських збройних сил на кордоні, литовська розвідка вказує на зростання агресії Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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РФ посилює агресію

"Перш за все, я мушу уточнити, що наші спецслужби дійсно працюють, і ми не спостерігаємо накопичення російських військ біля нашого кордону. Конвенційної загрози наразі немає", - сказав Кау

Водночас він наголосив, що мають місце різні провокації, кампанії під "фальшивим прапором".

"Імовірність таких дій зростає, і наша розвідка фіксує посилення агресивної поведінки з боку Росії", – додав він.

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Що передувало

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