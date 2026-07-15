Провокації та кампанії під "фальшивим прапором": Агресія РФ посилюється, - міністр оборони Литви Каунас

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що, хоча немає жодних даних про збільшення російських збройних сил на кордоні, литовська розвідка вказує на зростання агресії Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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РФ посилює агресію

"Перш за все, я мушу уточнити, що наші спецслужби дійсно працюють, і ми не спостерігаємо накопичення російських військ біля нашого кордону. Конвенційної загрози наразі немає", - сказав Кау

Водночас він наголосив, що мають місце різні провокації, кампанії під "фальшивим прапором".

"Імовірність таких дій зростає, і наша розвідка фіксує посилення агресивної поведінки з боку Росії", – додав він.

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Що передувало

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Також президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інформація від розвідок вказує на можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірки єдності НАТО.

Своєю чергою президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив дані про те, що Росія може готувати провокації в регіоні.

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